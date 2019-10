Kunder kjøper defensive aksjefond

Nordnets fondskunder nettosolgte aksjefond og rentefond i september, men økte samtidig investeringene i kombinasjonsfond og defensive aksjefond, som eiendomsfond og lavbetafond.

Nordnets privatkunder nettosolgte fond for 19 millioner kroner i september. Aksjefond ble solgt for 21 millioner, mens rentefond ble solgt for 27 millioner. Kombinasjonsfond ble kjøpt for 29 millioner.

DNB Teknologi mest kjøpt

DNB Teknologi er fortsatt et av de mest kjøpte aksjefondene i september.

Fondet har gitt over 20 prosents årlig avkastning de ti siste årene.

Litt lenger ned på topp ti-listen finner man tre defensive aksjefond: KLP Aksjeglobal Flerfaktor, Odin Eiendom og Swedbank Robur Fastighet.

– KLP Aksjeglobal Flerfaktor er et lavbetafond, som skal svinge mindre enn et gjennomsnittlig globalfond. Eiendomsfond blir normalt også sett på som defensive aksjefond, som skal klare seg bra i rufsete markeder, sier Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Sættem legger til at defensive aksjefondskjøp kan være fornuftig i turbulente tider som nå. Han forklarer at kundene ønsker oppsiden i aksjemarkedet, men vil helst ikke være med hele veien ned.

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I SEPTEMBER:

DNB TEKNOLOGI

DNB GLOBAL INDEKS

FONDSFINANS KREDITT

DNB AKTIV RENTE

KLP AKSJEGLOBAL LAV BETA I

KLP AKSJEGLOBAL INDEKS V

ODIN EIENDOM

NORDNET SMART 15

ROBUR FASTIGHET

KLP NÅTID

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I SEPTEMBER:

NORDNET SUPERFONDET NORGE

KLP AKSJEGLOBAL INDEKS II

HANDELSBANKEN HØYRENTE

KLP KREDITTOBLIGASJON

DNB HIGH YIELD

KLP OBLIGASJON 3 ÅR

FONDSFINANS HIGH YIELD

FORTE TRØNDER

JPMORGAN US TECHNOLOGY

KLP STATSOBLIGASJON