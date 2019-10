Torstein Tvenge flagger i Hiddn Solutions og selger seg ned

Hiddn var det norske krypteringseventyret som selveste Pentagon hadde sånn tro på at de pøste inn penger i prosjektet. Ikke rart Tvenge-brødrene kastet seg på da verdiene ikke kunne falle lavere.

Øystein Tvenge satset 30 millioner, og storebror Torstein Tvenge kjøpte en like stor eierandel. I sommer gikk selskapet konkurs, men brødrene klarte å redde det børsnoterte holdingselskapet.

Finansavisen skrev forrige lørdag at selskapet nå er rengjort og pyntet i håp om å få solgt det som et tomt børsskall til noen som vil raskt på børs.

Etter oppslaget har aksjen steget 138 prosent, og børsskallet prises nå til 43 millioner kroner.

Onsdag benyttet Torstein Tvenge kursrallyet de seneste dagene til å selge i overkant av en halv millioner aksjer, ifølge en flaggmelding. Etter transaksjonen eier fortsatt Tvenge en million aksjer i Hiddn, som utgjør snaut 7 prosent av aksjene i selskapet.

Søker selskap med høy verdi

Nå er Hiddn gjeldfritt og har 5 millioner på konto, mens kostnadene knytter seg til noteringsavgiften på børsen, en finansdirektør på deltid og en toppsjef i 10 prosent stilling.

«Vi er blitt kontaktet av flere med tanke på en reversed takeover. Prisen avhenger av selskapet, men det blir feil av meg å si noe om hva børsskallet er verdt», sa styreleder Øystein Tvenge til Finansavisen på lørdag.

Noen fattigfrans kan dog glemme å forsøke å sjarmere Tvenge.

«Verdien settes etter hvor spennende selskaper man gifter seg med er, men vi vil makse verdiene for våre aksjonærer. Et selskap med lav markedsverdi har vi ingen glede av. Det må være et selskap med betydelig verdi», sa han.