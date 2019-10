Langt færre oppkjøp i år

Tall fra Refinitiv viser at det globale oppkjøpsvolumet i tredje kvartal var ned med 16 prosent på et år og dessuten lavere enn noen gang siden 2016. I alt ble det gjennomført transaksjoner for 729 milliarder dollar, tilsvarende 6.670 milliarder kroner.

Kraftig fall i USA

Nedturen var størst i USA, hvor det ble kjøpt og solgt selskaper for 246 milliarder dollar – hele 40 prosent mindre enn i fjorårets tredje kvartal.

I Asia utgjorde fallet 20 prosent. Volumene var de laveste på henholdsvis fem og to år.

Europa trosset imidlertid trenden, med en årlig oppgang på over 45 prosent. For første gang på flere år ble det i vår del av verden gjennomført oppkjøp for flere dollar enn i USA.

Lederen for en av Bank of Americas corporate-grupper, Eamon Brabazon, påpeker til Reuters at det ble gjort transaksjoner i en rekke europeiske sektorer. Han tolker dette som et positivt tegn og tror veksten vil fortsette i 2020.

Skuffende emisjoner

Reduksjonen i USA og Asia skyldes delvis usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen og handelskrigen mellom USA og Kina. I tillegg er det i de seneste månedene blitt vanskeligere å hente inn egenkapital.

Investorenes tillit er svekket, blant annet som følge av at årets børsnoteringer har gjort det verre enn noen gang på over 20 år.

I snitt utgjør fallet i måneden etter aksjenes første handelsdag over tre prosent. Et av selskapene det var knyttet størst forventninger til, WeWork, besluttet for tre dager siden helt å skrinlegge sin børsnotering.