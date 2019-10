Nordic Securities i usikkerhet

(Denne artikkelen sto første gang på trykk i Finansavisen 24. desember 2016, før Finanstilsynet fratok Nordic Securities konsesjonen)

I billøpet Gumball 3000, som omtales som et «kjendisbilløp», deltok et norsk lag i mai bestående av åtte menn. Til lokalavisen Tidens Krav uttaler deltager Asgeir Kvalvik:

«Vi kjører med en Aston Martin DB9 og en Mercedes S63 AMG. 100 luksusbiler deltar, og hundretusener av mennesker møter opp i hver by for å ta imot bilene. Folk står langs veiene omtrent helt fra Dublin til Bucuresti»

Ifølge Tidens Krav mener Kvalvik at «det er stort å få delta i det verdenskjente bilrallyet», hvor deltageravgiften kan koste 35.000 pund. Foruten Kvalvik, består det norske laget av blant andre Idar Vollvik og Nordic Securities-gründerne Erik Egenæs og Endre Tangnes.

Bil til 2,18 millioner

Egenæs tok ikke telefonen i går og han svarte heller ikke Finansavisens SMS. Han kunne derfor ikke svare på hvorfor man vil delta i et billøp med en så stor og tung bil som en Mercedes S 63 AMG med «Swarovski-krystaller integrert i forlyktene, keramiske bremser av aller ypperste kvalitet og ikke minst Burmester High-End-lydanlegg i hele bilens kupe», som det heter i bilannonsen.

I SMS-en blir Egenæs orientert om at Finansavisen også har spørsmål til hans forbruk. Ifølge Brønnøysundregistrene har nemlig Santander Consumer Bank en salgspant i bilen på 2.184.240 kroner. Lånet er gitt til ETG Resources, som er bare ett av mange selskaper som er ført opp i foretaksregisteret med Egenæs og Tangnes som eiere.

ETG Resources har eierskapet flere av Engenæs og Tangenes’ selskaper – eksempelvis Time Watches Oslo, som har som formål å «drive med butikkhandel og brukthandel med gullvarer, sølvvarer og smaragder».

Nederst i selskapsstrukturen er Nordic Securities, som ikke tjener penger, men som i volum praktisk talt utgjør hele Egenæs og Tangnes’ forretningsimperium. Likevel står Egenæs og Tangnes oppført med en skattbar inntekt i 2015 på henholdsvis 10,8 millioner og 9,2 millioner kroner.

Mercedesen har denne høsten vært forsøkt solgt av bilforhandler Bergen Bilcenter, og annonsen på Finn.no har de siste to ukene indikert at selgerne vil ha 1.999.000 kroner for bilen, som er en 2014-modell. Finansavisen får bekreftet at bilen tilhører Egenæs og Tangnes, og at den er solgt denne uken.

Spinnvill prising

Finansavisen har de siste dagene skrevet om meglerhuset Egenæs og Tangnes etablerte i 2009 etter å ha jobbet i Acta og First Securities. Finanstilsynet har satt kloa i Nordic Securities, og ser ikke ut til å slippe. På nyåret kommer trolig konklusjonen i tilsynet som allerede har vart i over 14 måneder.

Finanstilsynet har konsentrert seg om to temaer i Nordic-systemet: Råsalg av svært risikable investeringsprodukter til Hvermannsen og megling av Nordic-aksjer. Siden april i fjor har Nordic Securities videreformidlet aksjer i morselskapet The Nordic Group til sine kunder. Adm. direktør i Nordic Securities, Rune Bjørneset, omtaler riktignok meglingen som «tipsing» om investeringsmuligheten i The Nordic Group, men han bekrefter også de skyhøye honorarene The Nordic Group betaler på 10 prosent.

På nettforumet mShares ligger for tiden ute en annonse på aksjer i The Nordic Group. Pris pr. aksje er 16,50 kroner, og det tilbudte antallet er 50.000 aksjer. Den totale prisen er 850.000 kroner. Selger skriver om selskapets fremtidsutsikter:

«Selskapet har hatt konsesjon siden 2010 og er et av de raskest voksende (400 prosent vekst siste fem år) og mest innovative finansselskapene i Norden.»

Selger skriver også at «selskapet forventer ytterligere styrking av aksjekursen» til 40 kroner. I så fall øker går prisingen av egenkapitalen i The Nordic Group fra 460 millioner kroner til over 1,1 milliarder kroner.

Selger nevner imidlertid ikke at Finanstilsynet har hatt et stedlig i Nordic Securities som har pågått i over ett år, men skriver at The Nordic Group eier Dovre Forvaltning. Til tross for at The Nordic Group fortsatt ikke er blitt godkjent som Dovre Forvaltnings rettmessige eiere. Finansavisen skrev torsdag at The Nordic Group ikke har myndighetenes godkjenning til å sitte i Dovre Forvaltnings styre.

Det er ikke kjent for Finansavisen hvem som ønsker å selge The Nordic Group-aksjene på mShares, men selger skriver:

«En liten andel av The Nordic Group vurderes solgt for å få frigjort kapital til investering i eget selskap.»

Opera med Meister

I sitt blogginnlegg «Why not» beskriver Linni Meister en festkveld på Den franske rivieraen juli 2015. Til ett av festbildene er det skrevet:

«Her kommer servitørene inn på bordet hans med en stor plakat hvor det stod: ENDRE – THE MACHINE. Alle kelnerne på hele restauranten kom med champagneflasker i begge hendene sine, og stemningen ble ikke akkurat nedadgående når ‘Endre – The Machine’ vattet opp.»

Bildene på Meisters blogg viser champagnekjølere fulle av flasker, Tangenes med gevær, Lauryn Hills opptreden, festivitas på utestedets VIP-rom og:

«Her kommer hele sirkus Mirano med drikkevarer til bordet vårt, takket være Endre (The machine).»

Finansavisen har ikke lykkes å komme i kontakt med Tangenes.