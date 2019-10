Komplett Bank har fått bedre kontroll på utlånstapene

Komplett Bank presenterte kvartalsrapporten for tredje kvartal onsdag.

Resultatet ble 80,5 millioner kroner, opp fra 75,1 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

Pareto Securities hadde ventet et resultat på 87 millioner kroner.

Resultat per aksje landet på 0,43 kroner, opp fra 0,40 kroner per aksje i fjor.

Resultat før skatt be 107,1 millioner kroner, en oppgang fra 100,9 millioner kroner året før.

Utlånstapene kom inn på 81,8 millioner kroner i kvartalet, ned fra 83,0 millioner kroner i fjor. Det tilsvarer en tapsandel på 4,0 prosent, opp 0,1 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Omsetningen ble 294,7 millioner kroner, opp fra 270,2 millioner kroner ved samme korsvei året før.

Netto renteinntekter landet på 282,4 millioner kroner, det er opp fra 249,6 millioner kroner i fjor. Pareto Securities hadde ventet 284 millioner kroner.

Utlånsboka rommet 8,36 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, en økning på 12 prosent fra i fjor.

Se presentasjonen live fra kl. 10.00!

Den annualiserte egenkapitalavkastningen ble 18 prosent, nær selskapets egen målsetning om 20 prosent.

Den rene kjernekapitaldekningen var 22,3 prosent ved utgangen av kvartalet, langt over målet på 19,3 prosent og kravet på 18,3 prosent.

Selskapet skriver at hovedfokus for året har vært å imøtekomme Finanstilsynets merknader under en omfattende gjennomgang i fjor høst. I en rapport levert til tilsynsorganet den 1. oktober skal alle kravene være ettergodt og oppfylte.

Hele rapporten

Presentasjonen