Toten Sparebank med sterk vekst og god lønnsomhet

Toten Sparebank presenterte regnskapstall for tredje kvartal 2019 torsdag.

Resultatet kom inn på 46,9 millioner kroner, opp fra 42,3 millioner ved samme korsvei i fjor.

Resultat per egenkapitalbevis landet på 3,89 kroner, mot 3,68 i tredje kvartal 2018.

Det var ventet et resultat per egenkapitalbevis på 3,74 kroner.

Resultat per skatt kom inn på 62,6 millioner kroner, opp fra 54,5 millioner kroner året før og bedre enn ventede 56,1 millioner kroner.

Selskapet hadde utlånstap på 1,1 millioner kroner i kvartalet, omtrent det samme som året før da utlånstapene beløp seg til minus 1,4 millioner kroner.

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble 83,9 millioner kroner i kvartalet, opp fra 71,9 millioner kroner i fjor og bedre enn forventningen om 81,2 millioner kroner.

Den rene kjernekapitaldekningen var 14,32 prosent ved utgangen av kvartalet.

Annualisert egenkapitalavkastning (uten fondsobligasjoner) var 10,58 prosent, marginalt bedre enn 10,56 prosent året før.

Utlånsveksten for de siste 12 månedene kom inn på 7,3 prosent.

«Veksten i utlån holdt seg stabilt på et nivå rundt sju prosent, noe over den generelle markedsveksten, samtidig som marginene styrket seg som en følge av gjennomførte renteendringer. Konsernet har som mål å oppnå en egenkapitalavkastning på minimum 10 prosent, og resultatet i tredje kvartal bygger opp under dette», kommenterte Rolf E. Delingsrud i en melding.

Egenkapitalbeviset stiger 0,78 prosent til 130,00 kroner på Oslo Børs.