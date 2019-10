JOBBER BREDT: Etter Haakon Jensens (t.v.) inntreden for å styre investeringene, har BOS Kapital sett på over 40 selskaper, og har kommet langt med et par av disse. Selskapet har omtrent 300 millioner kroner for øyeblikket, før nye innskudd fra Steen-familien. Foto: Iván Kverme