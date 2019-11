Så mye har Yngve Slyngstad tjent som Oljefond-sjef

Yngve Slyngstad kunngjorde onsdag at han har sagt opp sin stilling som sjef for Norges Bank Investment Management (NBIM), for de fleste best kjent som Oljefondet.

I forrige uke tikket fondet over 10.000 milliarder kroner i verdi. Kort tid etter kommer altså nyheten om at Slyngstad føler han har gjort sitt, og at han nå skal over i en stilling som leder for fornybare infrastrukturinvesteringer i London.

Dermed er jakten på en ny leder i gang.

Femdoblet

Med 10.000 milliarder kroner er oljefondet et av verdens største fond, og fondet har vokst med rundt 1,8 milliarder om dagen, eller altså femdoblet seg, mens Slyngstad har vært sjef. Bare på en knapp uke er fondet opp mer enn 115 milliarder kroner.

Men i motsetning til amerikanske fond på denne størrelsen, er det nøysomhet i avlønningen. Oljefond-sjefen lever med fastlønn, men lønnen er likevel nærmere ti ganger gjennomsnittslønnen for den norske arbeidstager.

De siste årene har Slyngstad tjent nærmere 7 millioner kroner i året på det som er en av de mektiske jobbene i finans. Og på 13 år blir det noen titalls millioner.

Lønnsutviklingen siden han startet har vært ganske bra, målt i prosent, og han har fått et lønnsøke på rundt 30 prosent.

Yngve Slyngstads lønn - år for år 2019 6 700 000 2018 6 721 094 2017 6 706 974 2016 6 556 722 2015 6 285 184 2014 6 247 170 2013 5 930 377 2012 5 930 377 2011 5 751 162 2010 4 181 678 2009 3 500 000 2008 5 408 036 2007 5 126 824 Sum 69 918 774 Tall i kroner. Kilde: NBIM

Tjener mindre enn Equinor-sjefen

Samtidig er det rundt 40 prosent av hva Equinor-sjef Eldar Sætre tjener, med sine 16,8 millioner kroner. Det er også rundt halvparten av hva tidligere DNB Markets-sjef Ottar Ertzeid tjente på å styre det norske meglerhuset, til sammenligning.

Likevel, sjefen for NBIM er ikke den best betalte i organisasjonen, og det kunne være grunn til å spekulere i om den avtroppende sjefen kunne vente seg en større lønningspose i årene som kommer i London. Men nei, han går faktisk ned i lønn, ifølge NBIM.