Utlegg i Henning Solbergs gård og luksusbiler

Fredag skrev VG at Henning Solbergs tidligere forretningspartner, Ramiz Safdar, hadde begjært rallykjøreren konkurs. Saken er berammet i Heggen og Frøland tingrett mandag 4. november.

Nå viser det seg at Safdar er langt fra alene om å ha penger til gode hos Henning Solberg.

Det snakkes om nærmere 20 privatpersoner med samlede krav på 70 til 80 millioner kroner.

En av dem er Ronny Hushovd, bror til tidligere toppsyklist Thor Hushovd. Ronny Hushovd driver i bygningsbransjen.

De øvrige kreditorene skal være velstående privatpersoner – noen finansfolk og noen fra motorbransjen, samt andre velstående. Safdar og de fleste andre har kun låneavtaler med Solberg, og må først få rettens medhold for å få godkjent kravene.

Hushovd har gjeldsbrev og har kunnet gå direkte i rettens vei for å sikre pengene han har lånt til Henning Solberg gjennom utleggsforretning.

MYE VERDT: Familiegården i Spydeberg er pantsatt for mange millioner, men kreditorene håper verdiene er høyere. Foto: Finn.no

Familiegården pantsatt

Den 18. oktober ble det foretatt utleggsforretning i familiegården Henning Solberg overtok i 2004 i Ligotveien 255 i Spydeberg. Saksøker er Ronny Hushovd med advokatfirmaet Brækhus som våpendrager. Kravet utgjør litt over 4,2 millioner kroner.

Hushovds problem er at gården allerede er tungt pantsatt i Askim og Spydeberg Sparebank. Banken har to pant fra 2004 og 2007 på henholdsvis 3,5 og 2 millioner kroner, men disse ble i 2012 veket til fordel for SpareBank 1 Midt-Norge, som da hadde kommet inn med to pant på henholdsvis 6,5 og 3,5 millioner.

ILLUSTRASJONSBILDE: Henning Solberg kjøpte i 2015 en slik Mercedes SLR fra 2006, og er én av ytterst få eiere i Norge. Foto: Andreas Scheel

Senere er det registrert ytterligere to pant – på henholdsvis 10 millioner og dertil 7 millioner til Askim og Spydeberg Sparebank. Men pant er én ting.

Hva gjelden på gården utgjør er ukjent, men det anslås 18 millioner, og at verdien av gården er høyere enn dette.

Tre luksusbiler

Derfor har ikke Hushovd nøyd seg med å ta utlegg i gården, men også gått til angrep på Solbergs biler. Det er tatt utlegg i en svært sjelden Mercedes-Benz SLR fra 2006, en slik bil kun Petter A. Stordalen og kanskje ytterligere én til eier i Norge.

Nå skal Solberg jobbe med å komme seg ut av gjeldsklemma. Jobben går ut på å få bankene til å stille opp med nye lån for å betale til de mest aggressive privatkreditorene.

ILLUSTRASJONSBILDE: Henning Solberg kjøpte i fjor en Mercedes S-klasse fra 2015. Foto: Håkon Sæbø

Problemet er at han har mange lån allerede.

Solberg kjøpte SLR-en i 2015, og SpareBank 1 Finans Midt-Norge tok da pant for 1,9 millioner. Verdien antas ikke å være mindre i dag – kanskje til og med mer.

I fjor høst kjøpte Henning Solberg en Mercedes S-klasse fra 2015. Denne ble pantsatt for 1,3 millioner kroner i Santander Consumer Bank. Også her har Hushovd utlegg.

Solberg nøyde seg ikke med S-klassen, for i fjor kjøpte han også en splitter ny Porsche 911, der også Einar Staff står registrert som eier. Denne er beheftet med salgspant på 2,5 millioner kroner til SpareBank 1 Finans Midt-Norge før Hushovd fikk utlegg.

– Solberg er min kamerat

– Jeg har tatt utlegg for å sikre meg, men Henning Solberg er min kamerat og gjør det han kan for å rydde opp. Jeg tror han klarer det, sier Ronny Hushovd.

ILLUSTRASJONSBILDE: Henning Solberg kjøpte i fjor en slik Porsche 911. Foto: Håkon Sæbø

Noe tilsvarende sa Solberg til VG sist fredag. Han uttalte at saken var avgjort, men ifølge VG var rettsmøtet fortsatt berammet til samme tid.

Det bekreftes også av saksøker Ramiz Safdar, som ikke ønsker å kommentere saken.

– Henning har lovet å komme med en forliksavtale innen fredag, sier Safdar.

Både kravet fra Hushovd og Safdar skal stamme fra private lån. Bare kravet som er utgangspunkt for konkursbegjæringen, skal være på 11 millioner kroner.

Men i tillegg til Safdar og Hushovd skal Solberg ha en lang rekke kreditorer. Det snakkes om opptil 20 kreditorer og at samlede krav utgjør så mye som 70–80 millioner kroner.

Blant dem er rallypappa og investor Morten Østberg. Han skal ha overtatt Solbergs DekkNor-aksjer, mens Safdar fortsatt er eier av sine aksjer.

Finansavisen tok onsdag kontakt med Henning Solberg flere ganger. Solberg lovet alle gangene å komme tilbake til Finansavisen, men gjorde det ikke.