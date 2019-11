Tore Tønseth blir ny investeringsdirektør for Roger Halsebakks Ronja Capital.

For tre uker siden ble Tore Tønseth foreslått som nytt styremedlem i seismikkselskapet Axxis Geo Solutions. Dette skjedde kun dager etter at Axxis hadde kjørt en dumpingemisjon på 225 millioner kroner, hvor SpareBank 1 Markets var et av tre meglerhus som hentet kapitalen.

Og siden Tønseth jobber i SpareBank 1 Markets var det derfor en av to muligheter: enten brudd på interne retningslinjer eller at Tønseth hadde sagt opp.

– Ja, det stemmer. Jeg blir investeringsdirektør i Ronja Capital fra 1. desember, bekrefter Tore Tønseth på telefon til Finansavisen, vel vitende om at styrevervet kunne røpe jobbskiftet.

Inn i styret

– Og selv om jeg ikke har erfaring fra den sektoren er jeg satt inn i styret i Axxis med finanskompetansen min, hvor jobben blir å skape aksjonærverdier, sier Tønseth.

Tønseth går inn i styret i Axxis sammen med Urbaniums konsernsjef Andreas Pay.

Pay-familien er femte største aksjonær og har bygget opp store verdier innen eiendom. I børsmeldingen etter fredagens generalforsamling står det også at Andreas Pay eier aksjer for drøye 50.000 kroner på privaten.

I tillegg til disse består styret av «mattedama» Vibeke Gwendoline Fængsrud, Eirin M. Inderberg, Nina Skage, storaksjonær Njål Sævik og styreleder Rolf Rønningen. I samme øvelse går Fredrik Platou ut av styret sammen med Jogeir Romestrand.

Tønseth vil ikke gi noen kommentarer vedrørende Axxis, siden han fremdeles jobber i meglerhuset.

Generalforsamlingen fant sted på fredag kl. 10 i Oslo.

Stor forvaltningskapital

Ronja Capital eies av Roger Halsebakk og har en egenkapital på nær 2 milliarder kroner. Denne kapitalen er bygget opp gjennom brønnbåtselskapet Sølvtrans, som har vært igjennom flere salgsprosesser med oppkjøpsfond de seneste årene.

– Nå er jo store deler av Sølvtrans solgt ut fra Halsebakk, men det er fremdeles igjen noen Sølvtrans-aksjer, sier Tønseth.

Og i tillegg til Sølvtrans-aksjene har Ronja Capital en aksjepost på 3 prosent i nevnte Axxis Geo Solutions.

– Min jobb blir å bygge opp en aksjeportefølje innenfor sjømat, i tillegg til å følge opp eksisterende investeringer, sier Tønseth.