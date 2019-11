Norwegian går inn i partnerskap med Synchrony Financial

Norwegian Reward går inn i et partnerskap med Synchrony og Mastercard for å tilby kredittkort i USA.

Det gåre frem i en melding fra Norwegian tirsdag.

«Dette er en viktig del av vår globale strategi. USA er et viktig marked for oss og vi er klare til å ta vårt anerkjente lojalitetsprogram til et nytt nivå med en erfaren og pålitelig partner, Synchrony. Med unike fordeler og nyskapende måter å tjene CashPoints på, vil det belønningskortet tiltrekke seg nye kunder og skape dypere lojalitet fra våre eksisterende medlemmer», sier Brede Huser, toppsjef i Norwegian Reward.

Warren Buffetts Berkshire Hathaway er sjette største aksjonær i Synchrony Financial med en eierandel på 3,14 prosent.

Norwegian har tidligere skilt ut Norwegian Rewards i et eget selskap.

Selger seks fly

Tirsdag morgen ble det kjent at Arctic Aviation Assets, et datterselskap av Norwegian, har signert en avtale om salg av seks Boeing 737-800-fly.

Kjøperen er Pembroke Aircraft Leasing 5, et heleid datterselskap av Standard Chartered.

Transaksjonen ventes å øke selskapets likviditet med om lag 55 millioner dollar, tilsvarende 502,5 millioner kroner, etter tilbakebetaling av gjeld. Transaksjonen vil også ha en positiv egenkapitaleffekt.

Norwegian opplyser om at leveransene er planlagt i fjerde kvartal 2019 og første kvartal 2020.

Norwegian-aksjen er opp 3,04 prosent til 46,08 kroner på Oslo Børs tirsdag.