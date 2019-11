Alibaba vil hente opp mot 137 milliarder gjennom notering i Hong Kong

Alibaba Group Holding planlegger å lansere en børsnotering i Hong Kong i slutten av november, der netthandelsgiganten vil tilby aksjer for mellom 10 og 15 milliarder dollar, melder Reuters og viser til personer med direkte kjennskap til saken.

Det tilsvarer mellom 91 og 137 milliarder kroner.

Fra 20 til 10-15 mrd.

At Alibaba har sett på muligheten for en børsnotering i Hong Kong har det versert rykter om lenge allerede.

I juni i år meldte flere internasjonale medier at Alibaba hadde sendt inn søknadspapirer for en slik notering, og at selskapet i forbindelse med Hong Kong-noteringen ville hente opp mot 20 milliarder dollar.

Siden skal den politiske uroen og demonstrasjonene i bystaten ha gjort at planene er blitt utsatt.

Nå snakkes det altså om inntil 15 millioner dollar.

Og angivelig vil Alibaba søke om godkjenning fra noteringskomiteen i Hong Kong til torsdag.

Har stadig verdensrekorden

Ifølge Reuters har netthandelsgiganten engasjert China International Capital Corp. (CICC) og Credit Suisse i forbindelse med noteringen. Det ventes imidlertid at selskapet vil engasjere flere meglerhus allerede kommende uke.

Alibaba er allerede børsnotert i New York. Noteringen der for fem år siden er fortsatt verdens største børsnotering, ettersom selskapet da hentet 25 milliarder dollar.



Ifølge nyhetsbyrået ønsket Alibaba da opprinnelig å gå på børs i Hong Kong, men selskapets ledelsesstruktur brøt med det lokale noteringsreglementet. Disse reglene ble endret i fjor, hovedsakelig for å lokke kinesiske teknologiselskaper.