Ramiz Safdar varsler ny konkursbegjæring og stevning hvis Henning Solberg ikke slås konkurs

– Jeg skal bruke tiden min på å hente inn vitner og skaffe bevis. Hadde Henning innrømmet alt han skyldte, hadde det vært greit, men det han sa i retten i dag var ikke sant, sier Ramiz Safdar.

Jeg håper ikke Henning Solberg går konkurs. Hvis han ikke blir det kan jeg stevne ham for å gjøre kravene mine gjeldende Ramiz Safdar

Den tidligere DekkNor-partneren har begjært Henning Solberg konkurs, og mandag gikk saken for Heggen og Frøland tingrett. Konkursgrunnlaget på 11,5 millioner skrellet dommeren ned til 4 millioner kroner fordi 6 millioner var et kausjonsansvar som ennå ikke var gjort gjeldende, mens 1,5 millioner skyldtes ikke forfalte lån Safdar hadde gitt Solberg knyttet til kjøp av to biler.

– Jeg har ikke redusert kravet. Retten mente bare at den ikke kunne ta noen avgjørelse knyttet til kausjonen nå. Det måtte en stevning og en dom til først, sier Safdar.

– Jeg er fortsatt sikker på alle kravene mine på tilsammen 11,5 millioner.

Når man er i retten, snakker man sant Henning Solberg

Safdar: – Han kommer ikke unna

Finansavisen snakket med begge partene etter at de hadde tilbragt hele mandagen i Heggen og Frøland tingrett i Mysen.

– Bare for at Safdar har et meget løst forhold til realiteter og sannheter betyr ikke det at jeg har det. Når man er i retten, snakker man sant, sier Henning Solberg.

– De som faktisk var i retten i dag fikk nok et meget tydelig inntrykk av hvem som snakker sant og ikke. Nå er det opp til retten å avgjøre, så får vi se hva som blir skrevet når dommen faller, sier Solberg.

VIL HA PENGENE SINE: Ramiz Safdar står fast ved alle kravene mot Henning Solberg, og varsler allerede nå at DekkNor også vil begjære Henning Solberg konkurs samtidig som han krevet tilbakebetalt lån til Solbergs nye restaurant Sanoma. Foto: NTB Scanpix

– Jeg håper ikke Henning Solberg går konkurs. Hvis han ikke blir det kan jeg stevne ham for å gjøre kravene mine gjeldende. Nå har jeg alt han har sagt i retten og skal bevise at det ikke er sant, sier eks-partner Ramiz Safdar.

– Han kommer ikke unna. Enten følger han alle avtaler og gjør opp ellers blir han stevnet av meg. Jeg har alt svart på hvitt, sier Safdar.

Dette tar aldri slutt. Solberg må gjøre opp Ramiz Safdar

Varsler ny konkursbegjæring

Likevel er ikke Safdar ferdig med å begjære Solberg konkurs. Han er daglig leder i DekkNor, og nå varsler han en konkursbegjæring også herfra.

– Hvis Solberg ikke slås konkurs vil jeg sende konkursbegjæring fra DekkNor. Kravet gjelder det ulovlige lånet Solberg har i DekkNor og er på rundt 6 millioner kroner, sier Safdar.

Det ulovlige lånet er omtalt i notene til DekkNors årsregnskaper i alle år helt tilbake til 2013 - altså hele tiden mens Henning Solberg var hovedaksjonær i selskapet. Nåværende hovedaksjonær, Morten Østberg bekreftet i Finansavisen lørdag at lånet knytter seg til Solberg.

– Han får løse inn lånet til DekkNor. Dette tar aldri slutt. Solberg må gjøre opp, sier Safdar.

– Jeg vet ikke hva det er. Ingen andre enn meg har puttet penger inn i DekkNor, i hvert fall, sier Solberg.

– Men reagerer du ikke når selskapet du har vært hovedeier i rapporterer å ha ulovlige lån hvert år i seks år?

– Nei. Jeg er dønn ærlig her. Jeg vet ikke hva det skulle være.

– Jeg betalte i 2018 inn 6,8 millioner til Felgservice som da var fusjonert inn i DekkNor, så hvorfor den fordringen fortsatt står i regnskapene vet jeg ikke. Betalingen ble foretatt av Morten Østberg på vegne av meg, sier Solberg som legger til at det er DekkNor som skylder han penger, og ikke motsatt.

Østberg har ikke besvart Finansavisens henvendelse tirsdag.

LUKSUSBILER: Henning Solberg har vært opptatt av dyre biler, og Ronny Hushovd har tatt utlegg i to Mercedeser i tillegg til en Porsche og familiegården. Foto: Håkon Sæbø

Henning Solbergs advokat Hans Kristian Skarpholt kommenterer Safdars trussel slik i en tekstmelding:

«Desperate mennesker begår desperate handlinger».

Kausjonerte for DekkNor

Kausjonsansvaret Safdar tok med i konkursbegjæringen, men som skifteretten ikke ville ta stilling til mandag, er også på 6 millioner, men knytter seg til et annet forhold.

– Jeg kausjonerte for 6 millioner kroner for et lån DekkNor har i Askim & Spydeberg Sparebank. Avtalen mellom Henning om meg var imidlertid at han skulle stå for finansieringen av DekkNor og at jeg skulle gjøre jobben. Jeg trodde han var god for mye penger, men måtte kausjonere selv. Jeg har en erklæring fra Henning om at han skulle sørge for at min kausjon skulle slettes, men banksjefen har bekreftet at den fortsatt er gjeldende, sier Safdar.

DekkNors banklån er dog ikke misligholdt.

– Det er Morten Østberg som eier DekkNor nå. Du må høre med ham, sier Henning Solberg.

– Ifølge Safdar er avtalen mellom han og deg.

– Jeg har ikke lest papirene. Det klarer jeg ikke å sette meg inn i. Det er ikke så mye gjeld igjen heller, og jeg har fortsatt mitt kausjonsansvar, sier Solberg.

Henning Solbergs gjeld Kreditor Beløp Kommentar Morten Østberg 25 Solberg bekrefter gjeld* Ronny Hushovd 4,2 Solberg bekrefter gjeld* Leif Nilsen 10 Solberg bekrefter gjeld* Ramiz Safdar 11,5 Konkursbegjæring Thor Åge Pedersen 6 Solberg bekrefter gjeld* Petter Solberg 10 Softlån M Sport England 7 DekkNor Norge 6 Bekreftet av Østberg* Arving 2 Avvist av Solberg Andre 3 Stavangerhus 2 Oppgitt i årsrapport Bankgjeld 17 Solberg bekrefter gjeld* Total gjeld 103,7 * Bekreftet gjeld, men ikke beløp

Uenighet om Norefjell-pant

Et annet tema har vært hvorvidt Safdar allerede har fått sikkerhet for sitt krav. Både Solberg og hans advokat Hans Kristian Skarpholt har anført at Safdar har sikkerhet i en hytteeiendom på Norefjell.

– Det er en helt annen sak. Jeg gjorde en eiendomsdeal der jeg har betalt 1,25 millioner kroner og fått en skriftlig avtale med motparten om at jeg har pant. Motparten og Henning er kamerater, og de sier nå at dette er Hennings pant selv om han ikke engang er nevnt i avtalen. Hvorfor skulle jeg betale 1,25 millioner hvis det skulle være Hennings pant? spør Safdar.

Safdar understreker at avtalen ble utarbeidet av Henning Solbergs advokat, Sølve Herdal.

Henning Solberg ønsker ikke å utdype bakgrunnen for dette pantet.

– Dette lar jeg retten avgjøre, sier Solberg.

Vil høre Solbergs advokat

– Solbergs advokat har ikke bare skrevet avtalen, men også bevitnet den. Jeg har oppfordret Henning til å føre sin advokat som vitne, men i retten ble bare banksjefen i Hønefoss sparebank oppringt på telefon, men han kjente ikke til denne avtalen, sier Safdar.

Solberg uttrykker at han er glad for at dagen i retten er over.

– Det var en lang dag. Fra klokken 9 til 16. Retten konsentrerte seg om de 4 millionene i kravet. Men det var mye frem og tilbake.

– Jeg er glad for at jeg fikk lagt frem det jeg skulle, så får vi se, sier han.