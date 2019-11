Østberg vil ha nedbetalingsavtale med Solberg

DekkNor-sjef Ramiz Safdar varslet at han ville komme med en ny konkursbegjæring hvis Heggen og Frøland tingrett ikke ville slå Henning Solberg konkurs. Grunnlaget var et lån DekkNor hadde gitt til Solberg - angivelig på rundt 6 millioner kroner.

Solberg mener han nedbetalte lånet i 2017, og at han ikke lenger har noen gjeld til DekkNor.

DekkNor-eier og rally-pappa Morten Østberg er uenig med dem begge. Han er krystallklar på at Solberg skylder DekkNor pengene, men han ønsker en litt roligere inndriving enn Safdar. Østberg er klar på at Henning Solberg nå må komme til en nedbetalingsavtale for lånet.

Nedbetalingsavtale eller sikkerhet

– I privat sammenheng har jeg full respekt for at Ramiz forsøker å få inn det han har til gode. Men firmaet vil ha en annen tilnærming til fordringen enn å begjære konkurs. Normalt er ikke konkursbegjæring den beste tilnærmingen til den fordringen når man ikke har prioritet, sier Morten Østberg.

ULIK STRATEGI: Ramiz Safdar (t.v.) ønsker å begjære Henning Solberg konkurs med grunnlaget i et lån fra DekkNor, men hovedeier Morten Østberg ønsker en roligere fremferd. Foto: Ole Berg-Rusten

Lånet har vært nevnt i notene til årsregnskapet i DekkNor hvert år så nær som det første. Sågar har det vært nevnt som ulovlig ettersom det er aksjonærlån utover fri egenkapital og at det heller ikke har sikkerhet.

– Henning er ikke aksjonær lenger, så da er ikke lånet lenger ulovlig, men et usikret lån er ikke det man går til konkursbegjæring med, for da havner man bakerst i køen.

– Hva vil du gjøre?

– En nedbetalingsavtale eller å forsøke å finne en reell sikkerhet for lånet. Det kan være tilgjengelig, om vi fortsetter å tenke ukonvensjonelt.

Henning Solberg sier til Finansavisen at han nedbetalte DekkNor-lånet i 2017 gjennom nettopp Morten Østberg. Det avviser Østberg.

– Lånet er ikke betalt, sier han.

– Solberg hevder han har betalt gjennom deg.

– Nei, nei. Fordringen Henning skylder Østbergs er knyttet til en annen transaksjon der denne betalingen fjernet noe av fordringen. DekkNor-fordringen er imidlertid et helt annet forhold. Den består. Det er to ulike forhold, sier Østberg.

– Vi må finne en løsning, men fordringen er ikke forfalt, og vi har heller ikke gjort den gjeldende. Når Henning ikke lenger er aksjonær er den heller ikke ulovlig, sier Østberg.

Uenig med Østberg

Henning Solberg forteller Finansavisen at han har en veldig god tone med Østberg. Likevel er han helt uenig i at han har gjeld til DekkNor.

BETALER IKKE: Henning Solberg vil nekte å betale gjelden til Ramiz Safdar med mindre Safdar går rettens vei og får dom i saken. Foto: Håkon Sæbø

– Jeg vil ha orden og har fått beskjed fra min revisor om at jeg har fordring. Jeg må finne ut av det. Det er flisespikkeri, sier Solberg.

– Østberg ønsker en nedbetalingsavtale. Er du innstilt på det?

– Jeg og Morten har en avtale om at når dette er ferdig skal jeg ha DekkNor tilbake uansett, sier Solberg.

Selv om tingretten fastslo at det var sannsynlighetsovervekt for at Ramiz Safdar hadde et krav på 2,5 millioner kroner mot Solberg, er Solberg ikke innstilt på å betale disse pengene.

– Det er ikke vår strategi.

– Hva er strategien?



– Det går sin gang og må gjøres opp når jeg får beskjed om det. Når retten har kommet frem til hvordan dette er så må jeg betale.

– Også dette kravet må i retten med andre ord?

– Ja. Dessuten kan jeg ikke betale. Jeg har jo motsøksmål mot ham også.