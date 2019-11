Pareto Securities mener forskjellen mellom forbrukslånsbankene øker

For forbrukslånsbankene har situasjonen blitt vesentlig mer krevende etter at myndighetene har pålagt bankene skyhøyekapitalkrav (i internasjonal og historisk sammenheng), krav om amortisering og et gjeldsregister som presumtivt skal kneble noe vekst og bedre låneboka til bankene.

Dog, på børs har det gått et klart skille mellom de store og mindre aktørene. Den trenden tror Pareto Securities at vil fortsette.

«Som vi har fremhevet en viss tid, ser vi økte forskjeller mellom bankene som har stor skala og lønnsomhet (NOFI og KOMP) og de resterende spillerne (INSTA og BRA)».

Meglerhuset tror på utbytte fra Norwegian Finans Holding og Komplett Bank for inneværende år, men frykter at Brabank må hente mer penger i markedet. Tydeligere kan ikke Paretos poeng bli.

NOFI oppgraderes

Pareto øker inntjeningsestimatene for NOFI med 3-4 prosent for 2020 og 2021, og kursmålet skrus opp til 100 kroner fra tidligere 90. Anebfalingen settes til hold. Meglerhuset utelukker ikke at det kan komme et forsøk på å kjøpe ut de resterende aksjonærene fra Sampo og Nordic Capital.

Komplett Bank er meglerhusets favoritt, på tross av at inntjeningsestimatene reduseres noe, blant annet på grunn av lavere vekst. Kjøpsanbefalingen opprettholdes, men kursmålet reduseres til 17 kroner fra tidligere 18.

For de mindre spillerne Instabank og Brabank gjøres det også negative estimatendringer. For førstnevnte skrus kursmålet ned fra én krone til 90 øre, mens for sistnevnte, som igjen presenterte en svak kvartalsrapport i slutten av oktober, settes kursmålet til 70 øre. Pareto mener du skal holde Instabank og selge Brabank. For de to mindre bankene mener meglerhuset at konsolideringsaktivitet er hensiktsmessig.

NOFI-aksjen faller 0,60 prosent til 91,75 kroner, Komplett Bank handles ned 0,89 prosent til 11,10 kroner, Instabank omsettes uendret til 1,0 kroner og Brabank faller 4,81 prosent til 99 øre.