Ny måling: «Skrekkelig» utvikling i kredittmarkedet

Credit Benchmarks nye kredittkonsensusindikator (CCI) måler over 40 finansinstitusjoners samlede opp- og nedgraderinger av industrielle selskaper i USA, Storbritannia og andre deler av EU. Alle tall under 50 signaliserer at utsiktene er blitt verre.

«Kort fortalt er de seneste tallene...skrekkelige,» oppsummerer selskapet i en pressemelding.

«...for alle tre områdene fortsetter kredittanalytikerne å mene at industriselskaper står overfor problemer med å betjene sin gjeld.»

Handelskrig svekker EU

For EU utenom Storbritannia ligger novembermålingen på bare 46,1, etter tre måneder på rad med fall.

«Idet EUs reelle BNP-vekst har sunket til 1,1 prosent, ser man tegn på at industrisektoren sliter, trolig som følge av handelskrigene og Brexit», kommenterer Credit Benchmark i sin rapport.

Paradoksalt er indeksen for Storbritannia noe høyere; 49,3. Den negative trenden har imidlertid vart lenge, og i bare fire av 24 måneder er flere selskaper blitt oppgradert enn nedgradert.

Stimulanseffekten avtar

Selv i USA, hvor både Trump-regjeringen og sentralbanken har lansert stimulansgrep, peker pilene nedover.

CCI-målingen har vært negativ i to måneder på rad og lå i november på 47,8.

«Ettersom effekten av den finanspolitiske ekspansjonen fra tidlig i 2018 nå hovedsakelig er over, kan kredittforholdene ha nådd et kritisk punkt», hevder Credit Benchmark.

«Trendene i de neste par månedene kan være kritiske».