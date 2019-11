ESB varsler om for høy risikotagning

«Økt risikotagning blant finansselskaper utenfor banksektoren kan skape risiko rundt finansieringen i kapitalmarkedet», hevder Den europeiske sentralbank (ESB) i sin seneste rapport om eurosonens finansielle stabilitet.

Utfordringene knyttes til lønnsomhet og solvens, økt kreditt- og durasjonsrisiko i renteporteføljene, lommer uten likviditet og selskapenes voksende rolle som finansieringskilde i realøkonomien.

Skylder på rekordlave renter

ESB innrømmer at den urovekkende utviklingen skyldes sentralbankens egne grep, mer spesifikt de rekordlave rentene.

Hele 72 prosent av obligasjonene i forsikringsselskapene og pensjonskassenes porteføljer betaler nå under en prosent rente.

Følgelig må ekstra risiko tas for å gjøre det mulig å møte de fremtidige forpliktelsene. ESB mistenker imidlertid at fenomenet bidrar til å presse opp verdien av høyrentegjeld og andre spekulative investeringer og dermed «forsterker oppbyggingen av sårbarheter under oppturer». At slike investeringer typisk er lite likvide gjør ikke situasjonen bedre.

Påvirkes av USAs rentekutt

ESB advarer dessuten om at forvaltere som aktivt søker etter høyere avkastning i ulike deler av verden, skaper økt volatilitet i de globale kapitalmarkedene.

Dette innebærer at eurosonen i større grad påvirkes av pengepolitiske forhold i utlandet.

Sentralbankens undersøkelser viser at rentekutt og kvantitativ lettelse i USA har en særlig sterk tendens til å sende kapital ut av eurosonens tryggeste statsgjeld og inn i bedrifts- og høyrenteobligasjoner. I perioder med innstramning skjer det motsatte, og deler av næringslivet kan få problemer med å finansiere seg.

Mindre lønnsomme banker

De lave rentene i eurosonen har forøvrig svekket bankenes lønnsomhet og ført til en lite bærekraftig oppbygging av gjeld, ifølge ESB.

Bankenes rentemargin har sunket til bare to prosent i år, fra 2,6 prosent for syv år siden, samtidig som kostnadsandelen har steget kraftig.

Resultatet er at hele tre fjerdedeler av dem har en egenkapitalavkastning på under åtte prosent.

I resten av næringslivet har de mest risikable låntagerne lastet opp med gjeld. Hele 45 prosent av eurosonens ratede selskapsobligasjoner er nå på BBB-nivå, og dermed av spekulativ karakter, påpeker ESB.