Stig Tønder slutter: Utløser jordskjelv i Delphi Fondene

Det er andre gang i løpet av Delphi Fondenes 25-årige historie.

– Årene i Delphi Fondene har vært spennende og lærerike, både med tanke på å være forvalter i stadig skiftende finansmarkeder, og i forhold til å bygge opp virksomheten. Jeg har vært i Delphi hele min yrkeskarriere, så det er med blandede følelser jeg gir stafettpinnen videre. Samtidig frister det med forandring. Vi har en god slagplan for videreføring av forvalteransvaret. Ikke bare for Delphi Global, men for alle fondene. Det føles også godt, sier Stig Tønder i en pressemelding.

KOMMER TILBAKE: Andreas Berdal Lorentzen er hentet tilbake til Storebrand-familien fra Holta Invest. Foto: Thomas Hilmersen

Berdal retur

Som en følge av at Tønder slutter stokkes det om på forvalterne av de ulike fondene og Andreas Berdal Lorentzen hentes inn fra Holta Invest. Berdal Lorentzen blir forvalter av Delphi Nordic og Delphi Kombinasjon. Tian Tollefsen overtar Tønders Delphi Global.

– Vi er glade for at Andreas nå kommer tilbake til Storebrand Asset Management, denne gangen som forvalter av Delphi Nordic. Andreas var forvalter i Storebrands norske aksjeteam fra 2008 til 2017, før han valgte å jobbe utenfor konsernet en periode. I den perioden jobbet han også med svenske aksjer, noe som har gitt ham verdifull erfaring i forhold til et nordisk mandat, sier investeringsdirektør Bård Bringedal.

Delphi forsikrer om at selv om det gjøres store endringer vil forvaltningsfilosofien forbli den samme.

Overføring av porteføljeansvar for de ulike fondene vil skje i perioden frem til 1. januar 2020.