Libanesiske bankkunder tømmer sine kontoer

Voldelige demonstrasjoner medførte at de libanesiske bankene den 17. oktober stengte dørene i to uker, for å unngå en såkalt «bank run», der et høyt antall kunder raskt tømmer sine kontoer. Kort tid etter at de igjen åpnet, gikk de bankansatte ut i streik, som følge av frykt for voldelige kunder.

Får ikke ta ut dollar

På tirsdag ble bankene på nytt åpnet, denne gangen utrustet med bevæpnede vakter, samt forbud mot å ta ut utenlandsk valuta eller overføre penger til utlandet.

Ifølge The Institute of International Finance (IIF) har sektoren allerede tapt over ti milliarder dollar i innskudd siden august. Beløpet tilsvarer rundt 91 milliarder kroner.

Halvparten av pengene skal siden ha forsvunnet ut av landet, mens libanesiske bedrifter og husholdninger har resten «gjemt i madrassen».

105 prosents rente

Bloomberg melder at investorene også rømmer dollardenominerte libanesiske rentepapirer.

Renten på nær 11 milliarder kroner i statsveksler med forfall neste mars har i denne uken steget med 28 prosentpoeng, til 105 prosent.

For bare fem uker siden var nivået 13 prosent, ifølge nyhetsbyrået.

Landet har en samlet statsgjeld på rundt 780 milliarder kroner – eller 150 prosent av BNP. Mesteparten er eid av lokale banker. Den libanesiske valutaen har i over to tiår vært knyttet til USAs dollar, men det er nå tvil om ordningen kan opprettholdes.