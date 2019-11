John Fredriksens Geveran handlet for 22 millioner i Axactor

John Fredriksens Geveran Trading kjøpte fredag 1.315.000 aksjer i Axactor til en kurs på cirka 16,86 kroner, fremgår det av en børsmelding.

Aksjene kostet totalt cirka 22,17 millioner kroner.

Transaksjonen ble børsmeldt rett etter Oslo Børs' stengetid.

Fredriksen-selskapet har dermed 44.710.233 aksjer i Axactor. Det tilsvarer 28,77 prosent av aksjene og stemmene i selskapet.

Ned hittil i år

Axactor-aksjen endte fredag på 17,10 kroner på Oslo Børs, opp 4,9 prosent.

Den seneste måneden er aksjen imidlertid ned 8,6 prosent, og den har så langt i 2019 falt 8,3 prosent.

Fredagens sluttkurs gir Axactor en børsverdi på 2,66 milliarder kroner.

Solid økning

Selskapet driver med inkasso og gjeldsinvesteringer, og ble etablert for fire år siden.

For en måneds tid siden la selskapet frem regnskapet for tredje kvartal 2019, som viste 64 millioner euro i samlede inntekter og et overskudd før skatt på 6,3 millioner euro.

I tredje kvartal i fjor var overskuddet før skatt 0,8 millioner euro.