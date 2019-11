Henning Solberg vil selge eiendommene til andre enn tidligere eier

«Henning Solberg har tilbudt meg å kjøpe Chriblo fordi han mener jeg trenger hytten og utleiehuset i Sandefjord», skriver Stein Matre i en e-post til Finansavisen.

Forretningsmannen har bak seg en rekke prosjekter, deriblant mobilselskapet MTU Gruppen, som skulle bruke én milliard på eget mobilnett i Norge i konkurranse med Telenor, men som endte i konkurs.

Konkurs begjærte også Matre seg selv med privat gjeld på 50 millioner kroner, hvorpå Henning Solberg kjøpte ut eiendommene han nå vil ha tilbake.

Matre mener han hadde større verdier enn gjeld, og at han kunne unngått konkursen, men konkursbehandlingen gikk uansett sin gang.

UENIGE: Stein Matre (bildet) vil helst kjøpe selskapet til Henning Solberg. Men Solberg har andre planer. Foto: Olaf Akselsen

Vil hjelpe Solberg

Siden har Matre kommet seg på beina - mye takket være at Riksadvokaten trakk kjempekravet om arveavgift på over 40 millioner inkludert renter.

Eiendommene Solberg har villet selge tilbake til Matre er et utleiehus i Sandefjord og en hytte på Haglebu i Buskerud. Begge ble kjøpt av Solberg-selskapet Chriblo. Det er dette selskapet Matre nå vil kjøpe av Solberg.

Matre bekrefter at Solbergs kjøp var et bidrag for ham da han var presset økonomisk, og at et av motivene for at han skal kjøpe eiendommene tilbake er å hjelpe Solberg nå når han er presset.

«Hytta og huset har en takst som er høyere enn lånebeløpet i Hønefoss Sparebank, men hytta egner seg best som firmahytte, og kan bli vanskelig å selge til takst nå som det er innført eiendomsskatt i kommunen, og markedet for hyttepalasser utenfor de aller hotteste stedene er kjølnet», skriver Matre.

Likevel er han fortsatt interessert.

Vil selge til noen andre

Solberg opplyser imidlertid at utleiehuset i Sandefjord er avtalt solgt for 4,8 millioner kroner. Det er dog ikke registrert noe i grunnboken som tyder på et salg - selv ikke en urådighetserklæring, men Solberg sier det er skrevet kontrakt.

Opplysningene er nye for Matre, som sier at han er i en pågående prosess «hele tiden» for å kjøpe Chriblo.

Bakgrunnen er at utleiehuset har tre boenheter med leieinntekter på 38.000 kroner i måneden, og at selskapet har fremførbart underskudd og en konstruksjon som gir avskrivningsmuligheter på både hus og hytte.

Matre mener et isolert salg av utleiehuset, som har leieinntekter på 450.000 i året, vil gjøre det vanskelig for Solberg å selge selskapet med det fremførbare underskuddet da man da har mistet kontantstrømmen.

Verdier for 25–35 millioner

Matre er i dag 50-prosentseier av Holms, som består av seks eiendommer, hvorav ett motell langs E18 i Sandefjord, en hytteby på 22 boenheter, et stort hus med ti utleierom, to leiligheter i Tvedestrand og en ubebygd tomt. Bokført er egenkapitalen 20 millioner, men Matre mener verdiene er mellom 50 og 70 millioner, hvorav han eier halvparten.

Sin egen konkursbegjæring tilskriver han at staten rettet et arvekrav mot ham på over 40 millioner inkludert renter.

«Arvekravet ble nullet i forliket som Regjeringsadvokaten bad om etter at jeg hadde stevnet staten. All gjeld og renter er betalt 100 prosent bortsett fra et mindre skattekrav som er omtvistet», skriver Matre i en e-post.