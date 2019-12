Harald Otterhaug tapte over 40 prosent. Så sluttet han å rapportere avkastning. Nå vurderes nedleggelse av hedgefondet.

Milliarder av kroner er tapt etter ett års aksjemareritt for Harald James Otterhaug. Hedgefondet AAM Absolute Return Fund falt 40 prosent i verdi fra oktober 2018 til juli 2019. Da sluttet Otterhaug å rapportere avkastningen.

Både på hjemmesiden til Oslo Asset Management og på hedgefondnettstedet HedgeNordic tok rapporteringen av avkastning brått slutt i sommer.

Da hadde de tre foregående månedene gitt kursfall på henholdsvis 10,79 prosent i mai, 0,37 prosent i juni og 10,56 prosent i juli.

Vår bransje karakteriseres ved langsiktige investeringer og kortsiktig finansiering. Det kan gi utfordringer Harald Otterhaug

De tre siste månedene i 2018 tapte fondet henholdsvis 6,51, 8,62 og 8,80 prosent.

Fra flere hold rapporteres det nå om at hedgefondet skal legges ned etter det enorme verdifallet kombinert med at kundene har trukket pengene sine ut fra fondet.

AAM Absolute Return Fund.

– Det kan gi utfordringer

– Vår bransje karakteriseres ved langsiktige investeringer og kortsiktig finansiering. Det kan gi utfordringer.

– I 2014 mistet vi 80 prosent av kapitalen, og året etter hadde vi 58 prosent avkastning, sier Harald James Otterhaug til Finansavisen.

PENSJONSSMELL: Kjell Inge Røkke likte neppe at Harald Otterhaug rapporterte ti måneder med røde tall i 2014, og solgte seg ut av hedgeaktiviteten, mens Akers pensjonskasse har måttet se sine penger kollapse i år. Foto: Iván Kverme

I 2014 rapporterte Otterhaug røde tall i ti av tolv måneder, og Kjell Inge Røkkes Aker skal da ha vært blant dem som kastet kortene etter at Otterhaug startet hedgefondet som en del av Aker, med Aker som eier av 15 prosent med 300 millioner i potten.

Vårt mandat og vår forvaltning er en løpende vurdering hele tiden Harald Otterhaug

De seneste tiden er det Oslo Pensjonsforsikring sammen med Akers pensjonskasse som har vært de største investorene.

Nå rapporteres det i markedet om at det har skjedd en voldsom nedskalering, at kundene har trukket ut pengene og at fondet skal legges ned.

– En løpende vurdering

– Jeg ønsker ikke å kommentere vårt fond eller vår avkastning i media. Den strategien har vi fulgt i 15 år, og den vil vi fortsette å følge, sier Harald Otterhaug.

– Har det vært diskutert å legge ned fondet?

– Vårt mandat og vår forvaltning er en løpende vurdering hele tiden.

– Er det aktuelt å legge ned fondet?

– Det er ikke fattet noen beslutning.

– Men er det en vurdering nå?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

– Hvorfor oppfører dere ikke lenger om avkastningen på hjemmesiden deres?

– Det kjenner jeg ikke til, sier Otterhaug.

Sluttet å markedsføre

På nettstedet HedgeNordic, drevet av Nordic Business Media, kan man følge avkastningen til en rekke hedgefond, deriblant AAM Absolute Return Fund. Her står avkastningen sirlig rapportert måned for måned fra første måned, desember 2005.

Gitt utfordrende markeder har vi fokus på å forvalte kapitalen til eksisterende kunder fremfor å bruke tid på markedsføring til nye kunder Harald Otterhaug

Otterhaug rapporterte svak positiv avkastning hver måned de første 12 månedene. Etterhvert forsvant de små avkastningstallene. Otterhaug kunne plutselig melde om voldsomme resultater selv om noen måneder også ga minus.

Men netto var det soleklart mest pluss frem til i fjor høst. Siden ble alt svart – eller rødt for å bruke den samme fargeskalaen som HedgeNordic bruker. Siden juli har all rapportering vært koblet ut.

Otterhaug gir følgende begrunnelse for dette:

«Gitt utfordrende markeder har vi fokus på å forvalte kapitalen til eksisterende kunder fremfor å bruke tid på markedsføring til nye kunder».

Ryktene forteller at tiden er brukt på kraftig nedskalering. Finansavisens spørsmål om bemanningsendringene i Oslo Asset Management besvarer Otterhaug slik: «Vi ønsker som sagt ikke å kommentere».

Startet i Aker

Absolute Return Fund ble startet som et hedgefond forvaltet av Kjell Inge Røkkes Aker med Aker Asset Management Holding som spiss. Dette selskapet eide 50,1 prosent av aksjene, mens Harald Otterhaug eide resten.

I 2013 var eierfordelingen tilnærmet lik selv om Otterhaug hadde skaffet seg majoritet ved 55 prosent mot Akers 45 prosent.

Så kom 2014-nedturen da Otterhaug måtte vise røde tall i ti av tolv måneder. Det ble for mye for Røkke, og i årsregnskapet for 2014 er ikke lenger Aker aksjonær i det Otterhaugs selskap Xania hadde overtatt samtlige aksjer i selskapet.