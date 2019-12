Einar Aas får tilbake 208 millioner

Grimstad kommune må ifølge Agderposten betale tilbake 70 millioner av de 208 millionene Einar Aas får tilbakebetalt i tidligere innbetalt skatt. I 2016 betalte krafttraderen 208,2 millioner i skatt på alminnelig inntekt til kommune, stat og fylke.

Bekreftelsen kom i formannskapsmøtet i Grimstad onsdag kveld, skriver avisen. Økonomisjef Monica Helland Nordi fastslo i møtet at dette var en enkelthendelse som ikke vil skje igjen.

Det ble ikke nevnt navn, men det er liten tvil om at det gjelder Einar Aas.

13. september 2018 kom nyheten som sjokkerte de fleste. Einar Aas bekreftet pressemeldingen om at han var personlig konkurs etter at hele hele hans portefølje ble tvangssolgt av Nasdaq. Tvangssalget medførte et svært stort personlig tap for krafttraderen. Aas hadde satset på prisendringer i det nordiske og tyske kraftmarkedet som gikk feil vei.

– Hvis Einar Aas vil benytte skatteregelen om tilbakeføring av underskudd, så må virksomheten opphøre. Ved opphør av næring i år, kan skatt tilbake til skatteåret 2016 kreves tilbake, sa skatterettsadvokat Bettina Banoun i advokatfirmaet Wiersholm i fjor.