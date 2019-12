Canica øker i Arcus – KLP omsider ute

Onsdag skrev Finansavisen er artikkel hvor KLP fremdeles var storeiere i Arcus, et halvt år etter at aksjen ble svartelistet.

Adm. direktør Håvard Gulbrandsen bekrefter fredag at det er KLP som har solgt alle aksjene:

– Ja, det er oss. Vi har solgt alt til Canica, sier Gulbrandsen til Finansavisen.

KLP’s aktivt forvaltede aksjefond, KLP AksjeNorge, eide 1,35 prosent av aksjene i Norges største leverandør av vin og brennevin. I tillegg eide «Kommunal Landspensjonskasse» selv 0,85 prosent. Aksjeposten var verdsatt til omtrent 50 millioner kroner på onsdag.

Fredag formiddag kjøpte Canica en aksjepost på 1,49 millioner, til 34 kroner pr. aksje. Hagen la dermed rundt 50 millioner på bordet for å øke eierskapet til 44,2 prosent i Arcus.

KLP's aksjepost var på 1,49 millioner aksjer.

Svartelistet i mai

I slutten av mai besluttet KLP blant annet å svarteliste Arcus, etter at konsernsjef Sverre Thornes kom med følgende uttalelse:

«KLP og fond under KLPs forvaltning selger seg derfor ut av selskaper som har mer enn fem prosent av inntektene fra produksjon av alkohol- og pengespill.»

SOLGT: Adm. direktør Håvard Gulbrandsen i KLP Kapitalforvaltning er endelig kvitt samtlige Arcus-aksjer. Foto: Eivind Yggeseth

Adm. direktør Håvard Gulbrandsen sa til Finansavisen på onsdag at KLP må leve med at det er lav likviditet i noen av selskapene det er investert i, og la heller ikke skjul på at Arcus aksjene var til salgs:

– Vi er på selger'n, sa Gulbrandsen da.

Flere meglere Finansavisen var i kontakt med var kritiske til at KLP ikke hadde solgt unna Arcus-aksjene et halvt år etter at de skulle selge. Men nå har KLP og Canica byttet 1,49 millioner aksjer mot 50 millioner kroner.