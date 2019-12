Telenor gransker svindel i pakistansk bank

– Vi kan bekrefte at det har vært svindel i Telenor Microfinance Bank. Det har foregått et samarbeid mellom personer som har jobbet i banken og folk utenfor banken, for å svindle både banken og deres lånekunder, sier kommunikasjonsdirektør Gry Rohde Nordhus i Telenor ASA til VG.

Telenor opplyser at en granskingsgruppe har jobbet med saken siden oktober for å finne ut omfanget av svindelen.

Tone Skuterud, leder for Telenor ASAs internrevisjon og granskning, leder granskningsgruppen. Hun vil ikke si noe om beløp, hvor mange som er involvert eller hva svindelen har gått ut på.

– Denne saken ser ut til å involvere et betydelig samarbeid mellom ansatte og eksterne utenfor banken som har svindlet både banken og kunder av banken, sier Skuterud til VG.

Etter det avisen erfarer, skal det være snakk om et betydelig beløp.

Telenor Microfinance Bank eies av Telenor Group og Ant Financial, som er et selskap tilknyttet Alibaba Group. Banken er ble startet i 2006 som Tameer Microfinance Bank og er en stor aktør innen mikrofinans i Pakistan.

(©NTB)