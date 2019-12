Euronext kjøper seg inn i kraftbørsen Nord Pool

Euronext kjøper 66 prosent av aksjene i Nord Pool, som er en handelsplass for fysiske kraftkontrakter i Europa med hovedkontor i Oslo og tilstedeværelse i Helsinki, Stockholm, Tallinn, Berlin og London.

Det blir spyttet inn 561 millioner kroner, noe som priser kraftbørsen til 850 millioner kroner på kontant- og gjeldfri basis. Euronext vil inngå et partnerskap med de nordiske og baltiske nettselskapene som i dag eier Nord Pool, og disse vil beholde resten av aksjene.

Ifølge Euronext vil Nord Pool bli en viktig del av selskapets kompetansesenter for råvarer i Oslo, som ledes av Håvard S. Abrahamsen.

– En ekspansjon inn i kraftmarkedet er helt i tråd med Euronexts ambisjon om å bidra til å finansiere realøkonomien. Ved å slå seg sammen med Euronext vil Nord Pool være enda bedre posisjonert for å støtte det grønne skiftet. Med 140 høykompetente ansatte vil Nord Pool styrke vår tilstedeværelse i Norden samt vårt kompetansesenter for råvarer i Oslo, sier konsernsjef Stéphane Boujnah i Euronext.

Stor kundebase

Nord Pool ble etablert i 1993 og tilbyr krafthandel, clearing, oppgjør og tilhørende tjenester i det fysiske kraftmarkedet. Selskapet hverken produserer, transporterer eller fastsetter kapasiteten som er tilgjengelig for markedet.

Til sammen har selskapet mer enn 360 kunder i 20 forskjellige land. I 2018 omsatte Nord Pool for cirka 400 millioner kroner og 524 terawattimer ble omsatt på markedene.

– Jeg er glad for at Euronext, et sterkt teknologidrevet, europeisk selskap, blir ny majoritetseier av Nord Pool. Euronext har ambisiøse ekspansjonsplaner i Norden og inngående kunnskap om børsteknologi. Det gjør selskapet til en ideell eier, og vil gi Nord Pool ytterligere styrke, sier adm. direktør Kari Ekelund Thørud i Nord Pool, og legger til:

– Eierskiftet vil ikke endre fundamentale forhold i kraftmarkedet i Norden. Hos Nord Pool tilpasser vi oss kontinuerlig til endrede markedskrav. Vi streber etter å levere enkel, effektiv og sikker krafthandel til våre kunder. Jeg er sikker på at både kunder og samarbeidspartnere vil se positive resultater av at Nord Pool blir en del av Euronext-familien.

Nye reguleringer

Styreleder Torger Lien i Nord Pool trekker frem at transaksjonen er en respons til nye reguleringer i bransjen, som nå åpner for konkurranse mellom fysiske kraftbørser.

– Euronext er perfekt posisjonert som pådriver for den videre utviklingen av Nord Pool i Norden, Baltikum og i Europa. Nettselskapene vil beholde en minoritetsandel i Nord Pool, som fortsatt vil være en viktig del av den nordiske og baltiske kraftmarkedsinfrastrukturen, og sikre prisgjennomsiktighet og forsyningssikkerhet, sier han.