Svakt år for norske hedgefond

Det siste året har vært krevende for hedgefondforvaltere både i Norge og internasjonalt. En rekke prominente hedgefondforvaltere i USA har valgt å legge ned virksomheten som følge av kapitalflukt og svake prestasjoner.

For som hedgefondforvalter skal du levere god absolutt-avkastning, uavhengig av markedsforhold, og helst uten for store svingninger. Hedgefond med norsk forankring, og andre fond med et relativt fritt forvaltningsmandat, har slitt i motbakke.

Sluttet å rapportere avkastning

Oslo Asset Management-fondet AAM Absolute Return Fund falt 40 prosent fra oktober 2018 til juli 2019. Da sluttet fondet å rapportere avkastningen.

Både på hjemmesiden til Oslo Asset Management og på hedgefondnettstedet HedgeNordic tok rapporteringen av avkastning brått slutt i sommer.

Fra flere hold rapporteres det nå om at hedgefondet skal legges ned etter det enorme verdifallet kombinert med at kundene har trukket pengene sine ut fra fondet.

– Vår bransje karakteriseres ved langsiktige investeringer og kortsiktig finansiering. Det kan gi utfordringer. I 2014 mistet vi 80 prosent av kapitalen, og året etter hadde vi 58 prosent avkastning, sa forvalter Harald James Otterhaug til Finansavisen i sluttet av november.

Flere har lagt ned

Asymmetric Global Macro Fund forvaltet av Gunnar Pedersen opplevde et skrekkens år i 2018. Fondet falt nærmere 40 prosent, før nedgangen fortsatte med over seks prosent i januar. Siden har fondet sluttet å rapporte avkastningsdata og nettsiden er satt i «vedlikeholdsmodus».

I tillegg ble det London-baserte hedgefondet Runestone Capital lagt ned i sommer. Fondet, ble grunnlagt av norske Rune Madsen sammen danske Rasmus Andersen, og forvaltningen var rettet mot kvantitative volatilitetsstrategier.

Fondet har vunnet en rekke priser, men i sommer var det altså slutt.

– Grunnen til at vi stengte var at forvaltningskapitalen hadde gått ned. Vi har drevet i fire år uten å ta ut noe lønn, sa Madsen til E24 i sommer.

Svært god avkastning i oktober, men...

Espen Westerens Titan Opportunities Fund har hatt en fryktelig utvikling det siste året. Med en opportunistisk investeringsstrategi rettet mot olje- og energisektoren falt fondet nærmre 23 prosent i 2018 drevet av oljeprisfallet mot slutten av året. I 2019 har også utviklingen vært svak. Drevet av et fall på 14 og 20 prosent i henholdsvis mai og august, er fondet ned 13 prosent i 2019.

I oktober leverte Westeren & co over 10 prosent avkastning, men fondet falt tilbake med 3,8 prosent i november.

Fondets standardavvik de siste 12 månedene er over 32 prosent. Fondet svinger med andre ord omtrent like mye som en enkeltaksje og tre ganger så mye som S&P 500.

Taiga og CARN blant de bedre

Selv om ingen hedgefond med norsk forankring evner å holde tritt med S&P 500 hva gjelder absolutt-avkastning så langt i år, er det allikevel flere fond som kan vise til god risikojustert avkastning.

Best i klassen er CARN Long Short som har levert 18,5 prosent avkastning med et standardavvik på under syv prosent. På risikojustert basis er det ingen fond med norsk forankring som kan vise til noe bedre enn forvalter Christer Bjørndal.

Taiga Fund, som forvaltes av Ola Wessel-Aas, har klatret 17,5 prosent det siste året med et standardavvik på 8,5 prosent. Den risikojusterte avkastningen har vært vesentlig bedre enn markedet.