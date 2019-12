EQT kjøper Recover Nordic for milliardbeløp av det britiske PE-fondet Agilitas.

Recover Nordic-konsernet spesialiserer seg på opprydding og gjenoppbygging etter brann-, vann- og miljøskader, og har økt omsetningen fra rundt 950 millioner til 3 milliarder kroner med Agilitas som eier siden 2013. Og nettopp det har andre oppkjøpsfond bitt seg merke i.

– Vi kjenner bransjen godt, og har fulgt Recover Nordic i halvannet år, sier Norge-sjef Magnus Tornling i EQT til Finansavisen, som signerte oppkjøpet på søndag.

Hverken kjøperen EQT, den selgende PE-forvalteren Agilitas eller selskapet selv ønsker å kommentere kjøpesummen.

Men etter det Finansavisen erfarer, har Recover Nordic et driftsresultat før av- og nedskrivninger og skatt på rundt 270 millioner kroner. Og med en utkjøpsmultippel mellom 10 og 11 som bransjestandard, er beløpet etter alle solemerker innenfor intervallet 2,5 og 3 milliarder kroner.

Oppkjøpet blir delvis lånefinansiert, men ikke på samme måte som flere PE-fond pleier, nemlig å låne penger i obligasjonsmarkedet.

– Vi bruker kun bankfinansiering, og har i tillegg en lav belåningsgrad, sier Tornling.

Fulgte egentlig to andre selskaper

For kun noen dager siden uttalte Tornling i et intervju i Finansavisen at EQT er bekymret for den økonomiske utviklingen i verdensøkonomien, hvor forvalteren ser tegn til at økonomien er på toppen av syklusen.

– Det er ikke tilfeldig at denne investeringen blir gjort i et marked som er relativt skånet for økonomisk uro, sier han.

PE-toppen forteller at EQT har fulgt saneringsbransjen i lang tid, hvor det for halvannet år siden startet en større analyse av bransjen, både i Europa og i Norden. Målet var å identifisere vinnerne og hvilke selskaper kunder foretrekker.

– Analysen avdekket at de største vinner markedsandeler mot de mindre aktørene, primært drevet av digitalisering og krav til IT-systemer, sier Tornling.

Og da analysen var fullført, var det et selskap som skilte seg ut, særlig med tanke på kvalitetsscoren: Recover Nordic.

– Og det var ikke det selskapet vi var på utkikk etter i analysen, men egentlig to andre, sier Tornling.

– Så interessen for selskapet startet for omtrent halvannet år siden, legger han til.

Umoden bransje

Recover Nordic er den største aktøren i både Norge og Finland, nummer to i Danmark og den tredje største i Sverige. Dette har vært viktig for EQT, som i alle sine oppkjøp ønsker å kjøpe markedsledende selskaper.

I tillegg er det ventet at skademarkedet skal vokse med marginale tre til fire prosent de neste par årene, men det er ikke her oppsiden ligger for EQT.

– Det har vært 17 oppkjøp til nå, og med et fragmentert marked kan jeg ikke utelukke at det blir flere oppkjøp, sier konsernsjef Bjørn Herlofsen i Recover Nordic, som får støtte av Tornling når han hevder at bransjen er umoden.

Det har også vært en del «cowboyvirksomhet» i bransjen.



– Og det må vi få satt en stopper for, sier Herlofsen.

– Vil det være aktuelt å vokse ut av Norden?

– Norden har et kjempepotensial, og er umodent, så ikke i første omgang. Men jeg vil ikke utelukke det med tiden, sier Tornling.

Herlofsen ble hentet fra ledelsen i ISS World Service i 2015 og legger ikke skjul på at både han og resten av ledergruppen er glade for at det ble nordiske eiere.

– Det er en annen kulturforståelse fra finansfolk i London, sier Herlofsen, som sammen med ledergruppen ser frem til å samarbeide med EQT.

– Enkelte i ledelsen fikk også mulighet til å kjøpe omtrent fem prosent av EQT-fondet , noe vi gjorde umiddelbart, sier han.

Nærmer seg grensen

EQT hentet 11 milliarder euro til sitt åttende buyout-fond i 2018, og har siden den tid investert rundt 70 prosent av kapitalen.

En kjent bransjestandard for PE-forvalterne er å igangsette nye fond så snart det foregående fondet har investert 75 prosent av kapitalen, eller hvert fjerde til femte år.

– Nærmer det seg etablering av et nytt fond?

– Det kan jeg ikke kommentere, svarer Tornling.