Danske Bank-sjef tror ESG-engasjementet stikker dypt

Bærekraft og ESG-tankegangen (miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring) har på kort tid inntatt de fleste segmenter av norsk finans og næringsliv, ikke minst bank-Norge.

– Det har rett og slett skylt en ESG-bølge inn over bank-Norge i år, sier Trond Mellingsæter, Norge-sjef for Danske Bank, til Finansavisen.

– Har forbløffet en del

Banken som selv er i teten på grønne lån i Norden lar seg overraske over omfanget ESG og bærekraft har fått.

– Å si at vi er direkte overrasket over at dette har fått økt fokus blir nok litt feil, men at så mange av frøene som har blitt sådd de siste årene innen ESG og bærekraft skulle vokse seg store og sterke, og til de grader blomstre i løpet av året som har gått, tror jeg har forbløffet en del, sier Mellingsæter.

Samtidig påpeker han at nordmenn har blitt mer oppmerksomme på bærekraftsspørsmål de siste årene.

– Se for eksempel på en undersøkelse vi akkurat har gjort som går på nordmenns forhold til noe så tradisjonsrikt som jul og julegaver. Her svarer nesten en fjerdedel at de faktisk kommer til å redusere på antallet gaver de kjøper i år av hensyn til miljø og bærekraft, og ser man kun på de yngre aldersgruppene er det enda flere som svarer dette! Jeg syns det viser hvor dypt dette etterhvert stikker og hvilket engasjement det reelt er i befolkningen rundt dette, sier banksjefen.

Dyrt – eller kanskje umulig?

Ifølge Mellingsæter ser Danske Bank nå «i utstrakt grad» på ESG når den vurderer hvem som skal få finansiering.

– Her har vi blitt gradvis strengere. Vi gjør nå en ESG-vurdering på alle bedriftskunder over en viss størrelse og hver lånesøknad får nå en ESG-score som benyttes som beslutningsgrunnlag for finansiering. Enkelte aktører har de siste månedene fått nei til finansiering etter slike gjennomganger, og fordi kravene våre knyttet til ESG da ikke har blitt oppfylt, forteller han.

Innen shipping har banken i tillegg blitt en del av et større internasjonalt initiativ ved navn «Poseidon Principles», som i grove trekk går ut på at aktører som ikke oppfyller miljøkrav på sikt vil kunne få dyrere finansiering.

Mellingsæter tror ESG-bølgen vi har sett så langt bare er starten på en utvikling som vil skyte ytterligere fart.

– De som tror og forventer at dette vil «gå over» og at vi her snakker om en kortvarig trend, kan nok komme til å våkne opp og erfare at toget de burde ha vært på har gått for lengst. Det å skulle finansiere en bedrift eller satsning som ikke tar hensyn til ulike ESG-faktorer tror jeg etterhvert kommer til å bli enten veldig kostbart, eller kanskje til og med umulig, avslutter han.