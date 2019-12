DNB Markets: Dette blir årets ti nyttårsraketter på børsen

«Gjennom de siste 19 årene er det kun to ganger, i 2015/16 og i 2018/19, at vi ikke har sett en januareffekt i markedet», skriver DNB Markets i dagens rapport.

Nå er tallknuserne ute med en liste over aksjer som forhåpentligvis vil gå noen gode uker i møte. Dette skjer uavhengig av meglerhusets anbefalinger og hvilke selskap de har dekning på.

Årets nyttårsraketter:

Idex Biometrics

Gaming Innovation Group

Norwegian

Aker Solutions

Nordic Nanovector

MPC Container

XXL

Borr Drilling

Kongsberg Automotive

BerGenBio

«Effekten går i korthet ut på at SMB-aksjer som har hatt en relativt sett svak utvikling gjennom det foregående året har gjort det bedre enn markedet ellers gjennom slutten av året og inn i det nye året», skriver DNB Markets.

Basert på de historiske tallene, mener tallknuserne i DNB Markets at det optimale tidspunktet for å gå inn på denne strategien vil være i midten av desember, mens det optimale tidspunktet for å selge ut har vist seg å være femte handelsdag etter nyttår.