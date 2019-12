Citigroup oppgraderer Goldman Sachs

Citigroup oppgraderte Goldman Sachs til kjøp fra tidligere nøytral. Samtidig oppjusteres kursmålet fra 220 til 255 dollar per aksje, skriver CNBC.

Oppgraderingen begrunnes med at Citigroup mener Goldman Sachs og de andre meglerne er i en bedre posisjon enn andre banker, fordi den amerikanske sentralbanken forplikter seg til å holde de kortsiktige rentene lave.

Goldman Sachs-aksjen stiger to prosent til 229,6 dollar per aksje på Wall Street mandag. Det vil si at Citigroup fremdeles ser en oppside på omtrent 11,1 prosent.

Hittil i år har aksjen steget 37,4 prosent, mot Dow Jones-indeksen som har steget 21,3 prosent i år.