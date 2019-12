Investorene har mistet motet: Priser én krone til 30 øre

Tilbake i 2017 var Monobank en raskt voksende nisjebank med store ambisjoner. Den Bergens-baserte forbrukslånsbanken ble forespeilet en lysende fremtid fra flere analytikere.

Men etter at bransjen har opplevd regulatorisk motvind, og bankens lånebok har vist seg å være svakere enn ledelsen hadde trodd, ble en rekke tiltak nødvendig.

Sammenslåingen med BRAbank og innhentning av mer kapital tidligere i vår skulle danne grunnlag for vekst og styrke bankes finansielle stilling. En ny emisjon ble gjort i sommer, og nå er både styreleder og toppsjefen byttet ut.

Ekstraordinære tap

I en melding fredag går det frem at styret i BRAbank ønsker å gjøre en ny rettet emisjon på 65-85 millioner kroner til kurs 50 øre.

Det betyr at det skal skrives 130-170 millioner nye aksjer, og dagens egenkapitaleiere må svelge nok en utvanning på 26-34 prosent.

Styret ønsker også å hente 35 millioner kroner i obligasjonsmarkedet. 15 millioner, med 7,0 prosent margin over NIBOR, er allerede garantert fra eksisterende aksjonærer.

For bankens kapitalsituasjon er igjen satt under prøve. Styret har gjort en ny verdsettelse av BRAbanks lånebok, som viser at en ny runde med nedskriving er på sin plass. Selskapet vil ta en tapsavsetning på 70 millioner kroner i fjerde kvartal, hvorav 45 millioner relaterer seg til et potensielt salg av en norsk misligholdt låneportefølje fra 2016-2017.

De resterende 25 millionene kommer som følge av IFRS 9-effekter, ifølge en melding fra banken.

I tillegg kommer en IFRS-relatert skatteffekt på toppen av det hele for inneværende kvartal.

Ledelsen forventer nå at selskapet ville komme helt ned på minimumskravet hva gjelder ren kjernekapitaldekning ved utgangen av året. Tilleggskapitalen (Tier 2) vil ifølge banken falle under minstekravet med om lag ett prosentpoeng.

Pareto med salgsanbefaling

I tråd med at Pareto har fått oppdraget med å gjennomføre BRAbanks kapitalinnhenting, som ventes å komme på plass i februar/mars neste år, har meglerhuset trukket sin anbefaling for aksjen.

Men i en oppdatering 13. november, da BRAbank-kursen sto i godt over én krone, var anbefalingen selg med et kursmål på 70 øre. Selskapets utfordrende kapitalsituasjon ble også trukket frem den gang.

I en oppdatering lørdag skriver Pareto at de ikke hadde ventet nye tapsavsetninger allerede i fjerde kvartal.

Meglerhuset er også overrasket over at banken nå vurderer å sette opp rentene.

«Det er interessant å se at banken nå ‘vurderer å øke rentene på eksisterende norske lån, som dermed vil reflektere den underliggende kredittrisikoen bedre’, mens de fleste konkurrentene har diskutert mulighetene for å sette ned rentene som følge av det nye gjeldsregisteret», skriver Pareto.

Helt frem til første kvartal i år brukte daværende Monobank en slide i kvartalspresentasjonen som presiserte at den gjennomsnittlige norske kunden var 43 år, hadde 647.000 kroner i inntekt og høyere utdanning. Gjennomsnittskunden skal også være eier av egen bolig.

Når investorene nå priser en bokført BRAbank-krone til rett over 30 øre, er det tydelig at markedet stiller spørsmål ved selskapets lånebok og veien videre.