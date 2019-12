Tror olje- og gassaksjer kan være lurere investering

– Vi har sett en firedobling av kursene i selskaper som har noe grønt i seg, og ikke fordi selskapene tjener penger. Samtidig prises oljeselskapene nå som om oljeprisen er langt lavere enn den faktisk er. Skiftet skjedde akkurat da Greta Thunberg begynte å snakke, hevder Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i SpareBank1 Markets.

Finansavisen.no publiserer 1. juledag en podcast hvor Andreassen og Finansavisens ansvarlige redaktør Trygve Hegnar oppsummerer 2019 og ser inn i 2020.

Det grønne skiftet, og betydningen for grønne og «slemme» aksjer er sentralt både for 2019 og 2020.

– Investorene gir «beng»

– Investorer tar høyde for andre elementer enn hva bedriftene tjener i dag, i motsetning til hva de gjør ellers i aksjemarkedet, sier Andreassen om investorenes holdning til grønne aksjer.

– På disse sektorene gir de «beng» i at selskapene ikke tjener penger, for de tror at vil måtte tjene penger senere. Og ingen tror på olje og gass, hevder han.

– Kanskje ville det beste veddemålet være å kjøpe olje- og gassaksjer, og ikke de grønne som har steget så grassat.

Feil fokus: Harald Magnus Andreassen mener investorer i tradisjonelle aksjer er for nærsynte. Foto: Iván Kverme

Andreassen er enig med Hegnar i at det fortsatt vil være behov for fossile brensler om 30-40 år.

– Men jeg er usikker på tempoet skiftet skjer i. Og som ved andre paradigmeskifter, ser investorene at verden er i ferd med å endres. De kaster seg på sverdet og ofrer seg.

Gjør politikernes jobb

Når investorene tilfører kapital, vil det skje en betydelig teknologiutvikling, tror Andreassen.

– Og dette skjer før politikerne manner seg opp og sier hva som kreves av CO2-priser. Dette er pinadø alvor, og dette gambler investorene på, sier Andreassen.

– Mange vil tape masse penger, men de vil redde verden.

For ett år siden trodde Andreassen at 2019 ville bli et vesentlig svakere enn året ble.

– Det mest overraskende er at veksten ikke ble svakere. Og jeg trodde for ett år siden at handelskrigen ville fått mer av en avklaring til nå.

0 inntjeningsvekst

Men når arbeidsledigheten har falt så mye i så mange land, kan den vanskelig falle mye videre. Samtidig er produktivitetsveksten lav og bedriftenes andel av verdiskapningen raskt synkende. Derfor tror Andreassen vi kan få et videre fall i global vekst.

– Det er helt normalt at selskapenes andel av inntjeningen faller når ledigheten er så lav. Og det kommer alltid i forkant av at investeringene skal ned. Til nå har investeringene vært høye i mange land, også USA. Nå har vi en konjunkturavmatning, og jeg er urolig for at vi skal videre ned.

Det betyr også svake utsikter for aksjemarkedene.

– Når global vekst faller fra 4 til 3 prosent, som vi allerede har opplevd, så faller inntjeningsveksten fra 10 til 0 prosent, sier sjeføkonomen.

Burde se fremover

– Analytikerne venter kraftig vekst i inntjeningen i 2020, men det skal holde hardt, frykter Andreassen.

Årsaken til de høye inntjeningsforventningene er investorenes nærsynthet. Der de vurderer grønne aksjer ut fra et håp eller tro på fremtidig inntjening, priser de øvrige aksjer ut fra hva de ser ut av vinduet i dag, selskapenes inntjening akkkurat nå.

– Men de burde jo være priset ut fra inntjeningen fremover! Som investorer klarer vi ikke å skille mellom konjunkturelle og strukturelle svingninger.

Julepodden kan høres på Finansavisen.no fra 1. juledag.