Spår roligere år for sentralbankene i 2020

Bloomberg tror 2020 vil bli et roligere år med lite handling fra de viktigste sentralbankene.

– Vi vil nok se mer debatt enn handling sammenlignet med 2019, sier Bloombergs ekspert David Powell.

Han peker på at 2019 var et år preget av handelskrigen mellom USA og Kina, noe som gjorde at sentralbankene verden rundt var tvunget til å endre renten.

Men selv om 2020 ser ut til å bli et roligere år for verdens viktigste sentralbanker, tror Bloomberg også at vi vil se renteendringer i fremvoksende markeder og i sentral- og øst-Europa.

