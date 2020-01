Øystein Stray Spetalen hudfletter Erna for klima og offentlige utgifter

I en podcast i regi av Finansavisen fyrer investor Øystein Stray Spetalen løs mot galopperende offentlige utgifter og drepende klimatiltak igangsatt av regjeringen Erna Solberg.

– Jeg tror den norske kronen kommer til å kollapse totalt. Det kan gå i 15 mot euro, sier Spetalen i podcasten med investorkollega Harald Moræus Hanssen og Trygve Hegnar.

– Det er et interessant tema i Norge at handelsbalansen begynner å gå i minus. Det er en gamechanger. Jeg har tjent penger på å ligge kort (short red. anm.) i kronen, sier han.

– Vi har en regjering som er helt uten handlekraft. De offentlige utgiftene har eksplodert Øystein Stray Spetalen

– Oljeprisen går ikke opp. Det er utenkelig. Poenget er at hver gang Opec må kutte i produksjonen, er oljeprisen svak. Og hver gang de har kunnet øke, har de økt.

Erna - en katastrofe

Men mest av alt kritiserer han Erna Solbergs regjering.

– Vi har en regjering som er helt uten handlekraft. De offentlige utgiftene har eksplodert. Vi holder på med klimatiltak og klimapolitikk som gjør at industrien er livredde for å gjøre noe, sier Spetalen.

Problemet er at Solberg ikke gjør noe. Hun har vært en katastrofe for industri og forvaltning. Hun sitter bare som en administrator. Dette kommer til å gå fort utforbakke når det først begynner å rulle Øystein Stray Spetalen

– De bare sitter der og trekker seg tilbake. Hydro investerer ute og Yara investerer ute. De vet ikke hva som kommer av klimaavgifter og hva er fremtiden vil bringe. Jeg tror at klimapolitikken og den usikre industripolitikken gjør at veldig mange vegrer seg for å gjøre tunge industrielle investeringer i Norge, sier Spetalen.

TIL JULENISSEN: - Jeg ønsker meg en handelsavtale mellom USA og Kina. Og at Erna vinner neste valg. Kanskje får de snudd Vedum over på borgelig side. Og jeg ønsker en forstandig politikk, sier Harald Moræus Hanssen om ønskene for de neste årene. Foto: Michael Groth

– Da må Staten bidra for sin eierandel, repliserer Trygve Hegnar.

– Det blir ikke større lønnsomhet av det, kontrer Spetalen som har null tro på norsk industri.

– Ikke med den regjeringen og den politikken som føres nå, og den usikkerheten som er nå. Det syke er at hvis du ser på Gustav Witzøe, så blir han straffet med en formidabel formuesskatt. Han har skapt industriarbeidsplasser. Men hvis han hadde solgt til Nestlé eller andre som står i kø for å kjøpe, kunne han kjøpt noen av de dumme byggene i Bjørvika, og vært skattenøytral.

– Regerjeringen har ennå ikke klart å gjøre det skattemessig nøytralt å eie eiendom og industri.

– Problemet er at Solberg ikke gjør noe. Hun har vært en katastrofe for industri og forvaltning. Hun sitter bare som en administrator, og det blir ikke gjort noen tiltak. Dette kommer til å gå fort utforbakke når det først begynner å rulle. 2020 blir første år med handelsunderskudd, og vi får svekket krone og kanskje økt inflasjon, sier Spetalen.

Boris Johnsen var den beste Storbritannia kunne få. Han må få gjort en avtale og gå videre Harald Moræus Hanssen

– De er nådeløse

– Hva gjør du med en rødgrønn regjering med økt formuesskatt og arveavgift? spør Trygve Hegnar.

– Én ting du gjør med det, er at folk bare stikker. Vi kan ikke holde på slik, sier Spetalen før han blir avbrutt av Harald Moræus Hanssen.

– Én grunn til at vi sitter her, er at vi liker Norge. Men vi har nok av venner som har stukket. Det behøver ikke gå så galt. Vi må huske at Erna er bedre enn alternativene. Men at offentlig sektor har vokst under en Høyre-ledet regjering, er skuffelse.

Jeg har ikke gitt arv til ungene, for jeg tror det er feil at de ser at de har fått de pengene Øystein Stray Spetalen

– Tenk at regjeringen har gitt 136 mill. til tankesmien til Terje Rød Larsen. Og samtidig er det helsekø. Og det er gitt 700 mill. til Clinton-stiftelsen - fortsatt med de samme helsekøene, sier Spetalen.

– De burde ikke gitt penger til en venstrevridd stiftelse – eller en høyrevridd stiftelse for den saks skyld, sier Moræus Hansen.

VENNENE FORSVINNER: - Én grunn til at vi sitter her, er at vi liker Norge. Men vi har nok av venner som har stukket. Det behøver ikke gå så galt. Vi må huske at Erna er bedre enn alternativene. Men at offentlig sektor har vokst under en Høyre-ledet regjering, er skuffelse, sier Harald Moræus Hansen. Foto: Michael Groth

Igjen trekker Hegnar frem frykten for formuesskatt og arveavgift etter neste valg.

– Da er det bare å ta en telefon til et advokatfirma. Jeg har ikke gitt arv til ungene, for jeg tror det er feil at de ser at de har fått de pengene. Hvor blir det av sulten til ungene hvis de ser at de har fått pengene? Du har stått opp om morgenen fordi du er sulten.

Den gjengen som kommer nå er nådeløse Øystein Stray Spetalen

– Men mange har begynt å overføre deler av boligen, sier Hegnar.

– Den gjengen som kommer nå er nådeløse, sier Spetalen om en kommende rødgrønn regjering.

– Hva ønsker dere dere til jul, spør Finansavisen.

– Boris Johnsen var den beste Storbritannia kunne få. Han må få gjort en avtale og gå videre. Så ønsker jeg meg en handelsavtale mellom USA og Kina. Og at Erna vinner neste valg. Kanskje får de snudd Vedum over på borgerlig side. Og jeg ønsker en forstandig politikk, sier Harald Moræus Hanssen.

– Jeg ønsker at nordmenn våkner opp, at de ikke leser Aftenposten og VG, men får kunnskap om hvem som yter i samfunnet og hvem som ikke yter. Om hvordan man blir manipulert av politikere og elite og hvordan de utnytter vanlige arbeidsfolk, sier Spetalen.

Hvis man blander inn makro får man samme skjebne som Harvard-professorer - tomme lommebøker og skjegg Øystein Stray Spetalen

Makro gir skjegg og lite penger

– Før presidentvalget om et års tid tror jeg det kommer en handelsavtale. Det vil være bra for økonomien, sier Harald Moræus Hanssen.

– Av USAs varer er 85 prosent produsert innenriks. I Norge er det 50/50. USA har ikke hastverk med å få avtale med Kina. De kan vente, sier Spetalen og viser til at landbruket utgjør forsvinnende lite i USA.

Husk at over halvparten av selskapene på Oslo Børs taper penger. Og 80 prosent har negativ kontantstrøm etter investeringer Øystein Stray Spetalen

– Husk at vanlige arbeidstagere har opplevd reallønnsvekst på 15 prosent, de har lav arbeidsledighet og er den eneste økonomien i verden som virkelig vokser. Hvis det blir børsfall i USA, blir det kollaps i resten av verden. Det er de som driver markedene. De har en skattepolitikk som har medført vekst slik at de ikke lider av handelspolitikken.

– Trump leverte en gigantisk skattelette i Reagan-klassen som noe av det første han gjorde som president. Det kan de ikke gjenta, sier Moræus Hanssen.

– Det handler om å finne selskaper som tjener stadig mer penger. Hvis man blander inn makro, får man samme skjebne som Harvard-professorer - tomme lommebøker og skjegg. Teorimodellene deres fungerer ikke i praksis fordi du ikke klarer å regne på menneskelig oppførsel, sier Spetalen.

Han er imidlertid gjerrig med konkrete aksjeråd.

– Jeg har Self Storage Group. Husk at over halvparten av selskapene på Oslo Børs taper penger. Og 80 prosent har negativ kontantstrøm etter investeringer. Veldig få har fri kontantstrøm. Derfor prises fiskeindustrien så høyt. De tjener mye penger.

– På makrosiden har man et ekstremt lavt rentenivå der det er mye pensjonspenger. De som tjener penger da, får astronomisk prising. Selv har jeg sett på selskaper som lager toaletter, og som prises til 25-30 gangereren. Eller se på LVMH som prises astronomisk fordi de konkurrerer med renter på én til to prosent. Man skal også ha grønne aksjer som sannsynligvis aldri vil tjene penger. Disse prises som dotcom-aksjer, sier Spetalen.

– Var det derfor du gikk ut av Rec Silicon, vil Trygve Hegnar vite.

– Hvis du går ti år tilbake så har etterspørselen etter solenergi slått alle prognoser samtidig som kostnaden for solpaneler har falt fra 70 cent til 20. Lønnsomheten i å produsere solenergi er ekstremt mye bedre. Likevel har alle produsentene gått konkurs - fordi kineserne ikke produserte ut fra lønnsomhet, men kun marked.

– Rec Silicon hadde verdens beste teknologi, men det hjalp ikke. Kostnadene falt så mye hos alle konkurrentene at man måtte bare investere.

– Matematikken seirer til slutt

Både Moræus Hanssen og Spetalen er mer opptatt av shipping.

– Det er 10-15 rederier med plusser og minuser. Man bør spre seg, men sikker kan man aldri være i shipping, sier Moræus Hanssen.

Jeg er enda mer negativ til riggaksjer nå fordi overkapasiteten er enorm Øystein Stray Spetalen

– De neste tre dagene ser bra ut i shipping, sier Spetalen.

– Den aksjen som er dyr, er Frontline, men der har du én mann som passer på, og en annen som er en flink sjef og gjør alt riktig. Hvis du skal investere i tank så må det bli Frontline. Alle investorer vet at det betales for historie, sier han.

Hvis du har kjøpere innen supply, kan du ringe meg. Du blir ikke rik av de båtene Øystein Stray Spetalen

– Er du like negativ til riggaksjer som tidligere? vil Hegnar vite.

– Jeg er enda mer negativ til riggaksjer nå fordi overkapasiteten er enorm. Dermed vil oljeselskapene spille aktørene opp mot hverandre.

– Et morsomt poeng er at verftene har 8 prosent av dagens flåte i ordre i en verden som allerede har altfor mange rigger. Og mange selskaper er giret fordi de har brent penger underveis. Spetalen kan ha rett i at mange av dem må innom null.

– Hva med Tor Olav Trøims Borr Drilling? spør Hegnar.

– Det fine med finans er at matematikken alltid seirer til slutt. Hvis du kjøper en jackup-rigg med 20 års levetid for 150 millioner dollar, må den ha 140-150.000 dollar dagen hvis du skal ha 10 prosent avkastning. Det regnestykket er helt umulig, sier Spetalen som også ironiserer over egne investeringer.

– Hvis du har kjøpere innen supply, kan du ringe meg. Du blir ikke rik av de båtene, sier han.

Han trekker imidlertid frem én som ble rik.

– Hvis du leser boken til Anders Jahre, sa han alltid «safety first» og ba om en penn og et papir i stedet for kalkulator. Hvis man ikke kunne regne hjem noe på baksiden av en konvolutt, skulle han ikke ha det.

Finansavisen vil vite hvilke gode tips de får selv.

– Det handler om å regne selv. Det er den store lærdommen, sier Moræus Hanssen.

– Han som ikke åpner øya, han åpner lommeboka, istemmer Spetalen.

Men folk flest som har hatt en sparekapasitet på 50.000 kroner i året har plutselig fått hus og hytter som har gitt dem formue på 15 millioner kroner Harald Moræus Hanssen

– Folk er dumme

Hegnar ønsker å vite om de to ikke burde ha investert mer i eiendom.

– Jo, sier Spetalen.

– Jo, åpenbart, sier Moræus Hanssen.

– Hvorfor bommet dere? spør Hegnar.

– Men vi har ikke tapt penger, sier Spetalen.

– Jeg kunne ikke forestille meg en verden der realrenten er negativ i mange år. Det sto ikke i min lærebok i skolen selv om man så det i Japan. Men at det skulle bli likt i hele vesten…, sier Moræus Hanssen.

Du må aldri undervurdere hvor dumme folk er og hva de klarer å tro på i finansmarkedene Øystein Stray Spetalen

– Man trodde at eiendom ville følge aksjemarkedet slik det gjorde på 1990-tallet og etter 2000 samt etter finanskrisen. Men likviditeten har vært så stort og gitt eiendom mye billig kapital. Det er et ekstremt oppblåst marked, sier Spetalen.

– De beste byggene er utleid i 20 år til 3-4 prosent. Da kan du ikke tape penger, sier Hegnar.

– Hvis du er fornøyd med 3-4 prosent, da. Jeg er ikke sikker på at du får verdiøkning fra det nivået, sier Spetalen før han innser sin egen begrensning og innrømmer:

– Jeg kan ikke dette.

– Men folk flest som har hatt en sparekapasitet på 50.000 kroner i året har plutselig fått hus og hytter som har gitt dem formue på 15 millioner kroner, sier Moræus Hanssen.

– Er investorene blitt bedre nå enn de var før? vil Hegnar vite.

– Nei, sier Spetalen.

– Bobler kommer og bobler går.

– Men er det lettere å være god nå? gjentar Hegnar.

– Du må aldri undervurdere hvor dumme folk er og hva de klarer å tro på i finansmarkedene.

– Du må ikke tro at alle lar seg lure alltid. Det gjør ikke investorene og det gjør ikke velgerne.

– Hvis du ser hva intelligente folk klarer å investere i.... selv om du kjører enkle regnestykker.

– Det er fordi verden går fremover tross klimaangst. Verden blir grønnere, og det er færre som er sultne.

– For 150 år siden var det en milliard mennesker på jorden. Nå er det syv milliarder og én grad varmere. Men det er færre som legger seg sultne. De fleste har det bra, sier Spetalen.

– Grunnleggende er det grunn til å være optimistisk, sier Harald Moræus Hanssen.