Kina stanser børssamarbeidet

I juni i fjor lanserte Kina og Storbritannia et program som gjorde det mulig for landenes selskaper å tilby sine aksjer på hverandres børser. Ordningen, kalt Shanghai-London Stock Connect, lot internasjonale investorer kjøpe kinesiske aksjer via «global depositary receipts» (GDR) omsatt på London-børsen. Samtidig kunne lignende instrumenter knyttet til europeiske aksjer handles på Shanghai-børsen.

Lei av Hong Kong-kritikk

Ifølge Reuters er samarbeidet nå satt på pause, som følge av kinesisk misnøye med Storbritannias støtte til demonstrantene i Hong Kong.

Sistnevnte har i de seneste månedene bedt Storbriannia om beskyttelse mot Kina, som overtok den tidligere britiske kolonien i 1997. Styresmaktene i Beijing har på sin side advart utlendinger mot å blande seg inn i det de kaller et innenriks anliggende.

Kinas ambassadør i London har flere ganger hevdet at britiske politikeres kritikk av politiet og myndighetene i Hong Kong er «uansavarlig»og bidrar til økt konflikt.

Har vært lite populær

Uansett har bare et selskap, Huatai Securities, hittil brukt Shanghai-London Stock Connect-ordningen til å tilby sine aksjer i London.

Selskapet solgte i juni GDRer for et beløp tilsvarende 13,5 milliarder kroner. Kursen har siden steget fra 21,25 til 29,12 dollar.

Etter planen skulle et annet kinesisk konsern, strømprodusenten SDIC, følge etter i desember. Transaksjonen ble imidlertid utsatt, som følge av «dårlige markedsforhold».