Prognosemakerne får mye spalteplass ved årsskiftene og vi henger oss på. Konsensus for 2020 ser ut til å peke mot et rolig år. Ingen avkastning å spore noe sted etter at 2019 ble et år hvor alle aktiva klasser ga en avkastning langt over de langsiktige forventningene. Vi tror ikke på dette. Vi tror 2020 er binært.

I august skrev vi at risk reward var bedre og å øke eksponeringen mot aksjer var den riktige strategien på det tidspunktet. Er det nå på tide å trekke i bremsen eller skal man beholde posisjonene?

Våre modeller peker mot en ubehagelig høy risiko for et stort fall ved inngangen til 2020. Konsumentforventningene er høye, mens bedriftsforventningene er lave. Lav arbeidsledighet peker mot lite frie ressurser å sysselsette, stigende lønnsvekst og press på lønnsomheten til bedriftene. Gjeldsoppbyggingen i næringslivet har vært høy og investeringsnivået er normalt. Til slutt fremstår Oslo Børs som noe dyrt og risk reward utfra våre prisingsmodeller er i beste fall moderat. Alt i alt synes mange ting å peke mot at det er på tide å trekke i bremsen. Likevel gjør vi ikke det.

Verdensøkonomien er på vei ut av sin tredje resesjon siden 2008. Verdensøkonomien har opplevd tre økonomiske tilbakeslag som alle har sammenfalt med fall i inntjeningen til selskapene. Så også i 2018/2019 og målt ved Global PMI synes forventningsbilde å snu mer positivt ved inngangen til 2020. I akselerasjonsfasen gjør aksjer det normalt sett skarpt.

Ettersom verdensøkonomien viser tidlige tegn til å snu er det også godt håp om at inntjeningen til selskapene vil stige. Vi er ikke i utakt og modellene vår sier at konsensusestimatene til inntjeningen er for høye. Men vi tenker at dette er mindre viktig når selskapenes løpende avkastning er vesentlig bedre enn andre alternativer samtidig som at avkastningen blir bedre når inntjeningen stiger moderat.

Vår modell for lange renter forteller oss at amerikanske 10-års renter er cirka 1 prosentpoeng for lavt. De lave rentene har gitt lave lånerenter for bedriftene. Den løpende avkastningen er nå 3,9 prosent for en bedriftsobligasjon med normal risiko, som kan sammenlignes med et gjennomsnitt de siste 100 år på 6,9 prosent. Skulle kontantstrømmen til gjeldsinvestorer og aksjeinvestorer vært priset likt så skulle S&P 500 stått i cirka 4.500 i dag. Det betyr at aksjemarkedet vil tåle en solid renteoppgang i den lange enden før det er fare på ferde for aksjemarkedet.

Det siste poenget vi vil trekke frem er massenes lov. I dag er divergensen mellom aksjemarkedets prestasjoner og bedriftsforventninger i USA rekordhøy. Faktisk har denne divergensen kun blir repetert en gang tidligere de siste 45 år. Det var i første kvartal i 1998. En observasjon er farlig å lene seg på, men forrige gang forventningsbildet mellom aksjer og bedriftsledere var tilsvarende ulik som nå var det aksjemarkedet som hadde rett. Verdensøkonomien ble bedre og inntjeningen steg. Dessuten gjorde aksjemarkedene det skarpt de 3 omkringliggende årene på cirka 85 prosent fra 1997 til utgangen av 1999.

Moralen er at vi tipper at massene (aksjemarkedet) har rett og ikke bedriftslederne. Konjunkturene er gradvis i ferd med å snu til det bedre og da vil selskapsinntjeningen følge etter. Da er nok aksjer fortsatt et bra sted å være en stund til.





Bengt Jonassen

Aksjestrateg i ABG Sundal Collier