Apple-sjef Tim Cook tjente 1,1 milliarder kroner i fjor

Selv om Apple-aksjen steg 89 prosent på New York-børsen i fjor, ga det ingen høyere lønn for toppsjef Tim Cook. I fjor endte hans totale kompensasjon på 125 millioner dollar, noe som tilsvarer 1,1 milliarder kroner.

Det er en nedgang på 11 millioner dollar, vel 97 millioner kroner sammenlignet med året før.

Kompensasjonen til Cook offentliggjøres i forkant av selskapets generalforsamling 26. februar, hvor det også skal stemmes over lønningene til toppledelsen.

«Lav» grunnlønn

Av den totale kompensasjonen knytter 113,5 millioner dollar seg til aksjetildelinger. Grunnlønnen utgjør «bare» 3 millioner kroner, tilsvarende 27 millioner kroner.

Cook fikk totalt 7,8 millioner dollar i bonus, riktignok ned fra 12 millioner dollar i 2018.

Hovedårsaken til at de totale utbetalingene falt med åtte prosent var at Apple ikke klarte å passere de finansielle målene like mye i fjor som året før, skriver CNBC som først omtalte lønnskuttet.