«Ingen» venter børsfall i år

Ved utgangen av 2019 lå den amerikanske S&P 500-indeksen på 3.231, etter å ha steget med nær 30 prosent på et år.

De fleste globale bankene, fondsforvalterne og meglerhusene regner med at oppgangen vil fortsette i år.

Overdreven Iran-frykt

Av de tolv aksjestrategene som inngikk i Zero Hedges undersøkelse, var John Stoltzfus i OppenheimerFunds mest optimistisk.

Han spår at S&P 500-indeksen vil stige med over åtte prosent, til 3.500, innen utgangen av det nye året.

Stoltzfus, som er blitt kalt «Wall Streets største bull», hevdet nylig at bekymringene rundt Iran er overdrevne, og at den positive børstrenden er intakt. Han baserer sin optimisme på forventninger om at «handelsfreden» mellom USA og Kina vil løfte den amerikanske industrisektoren.

Spår børsfall i 2020

Alle, bortsett fra en, av de øvrige ekspertene opererer med prognoser mellom 3.250 og 3.450.

Unntaket er Mike Wilson i Morgan Stanley, som spår et fall til 3.000.

Hans hovedscenario omfatter en opptur i begynnelsen av året, som følge av økt stimulans fra USAs sentralbank.

– USA er vår minst foretrukne region, gitt de begrensede mulighetene for økte multipler og større kapitalstrømmer til aksjemarkedet, og dessuten virker inntjeningsforventningene altfor høye, forklarte Wilson til TV-stasjonen Fox News.

Var for pessimistiske

Ser vi på de samme strategenes spådommer et år tidligere, traff Binky Chadha i Deutsche Bank best.

Hennes prognose for S&P 500-indeksen var bare 0,6 prosent høyere enn fasiten.

De øvrige ekspertene var mindre optimistiske. Wilson så for seg en oppgang på rundt 10 prosent, og var følgelig altfor pessimistisk. Stoltzfus i OppenheimerFunds bommet med 9 prosent.