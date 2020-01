2.000 Danske Bank-ansatte tilbys sluttpakke

2.000 ansatte i Danske Bank i Danmark tilbys nå en «frivillig fratredelsesordning», melder danske TV2.

De ansatte har frem til 31. januar til å bestemme seg for om de vil ta imot tilbudet.

Storbanken har i Danmark allerede innført ansettelsesstopp.

– Som et ledd i vår plan om å bli en bedre bank har vi behov for å redusere kostnadene, så vi blant annet kan investere markant i å bli en enda mer digital, enkel og effektiv bank, sier HR-sjef Anne Knøs til nettstedet.

Det er medarbeidere ved hovedkontoret, samt en rekke stabsfunksjoner, som vil bli tilbudt sluttpakken.

Ifølge danske TV2 skal ikke tilbudet til de ansatte være «superlukerativt».

– Verken Danske Bank eller Finansforbundet ønsker ikke å opplyse noe omkring det konkrete tilbudet. Men det er ikke sånn at man får et gyldent håndtrykk og kan leve i sus og dus resten av livet. Det er selvfølgelig noe som taler for at det ikke kommer til å være særlig mange ansatte som vil ta imot tilbudet, sier Anne Klejsgaard Friis fra TV2 Business til nettstedet.