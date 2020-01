Dr. Doom advarer mot Iran-krig og oljesjokk

Professor Nouriel Roubini ble kalt for Dr. Doom etter å ha advart mot finanskrisen under IMFs årsmøte i 2006, to år før den inntraff.

Investorer undervurderer kraftig faren for en militær konflikt mellom USA og Iran, sa han under Skagen Fondenes nyttårskonferanse onsdag.

Det vil ha dramatiske effekter på markedene Nouriel Roubini

Roubini ser bare en 5 prosent sjanse for tilbakevending til status quo etter kortsiktige spenninger mellom USA og Iran.

Spenninger nesten uansett

Selv ser han sannsynligheten for fullskala krig til 20 prosent.

– Vi kan være enige om at faren for at fullskala krig er lav. Men så gjør markedet den feilen at derfor går vi tilbake til status quo, sier Roubini.

Men mellom status quo og full krig er både opptrapping uten direkte militær konflikt (45 prosent sannsynlighet, ifølge Roubini) og militær konflikt uten full krig (30 prosent).

– Og det vil ha dramatiske effekter på markedene.

Iran-regimet ønsker ikke full krig, men det primære målet er å overleve som regime, ifølge Dr. Doom. Derfor frykter det å bli veltet av intern opposisjon mer enn en krig.

Ved status quo venter han at oljeprisen holder seg under 70 dollar fatet. Men ved opptrapping kan oljeprisen stige til mellom 70 og 80 dollar fatet og aksjemarkedene synke 10 prosent. Ved militær konflikt kan oljeprisen stige til mellom 80 og 100 dollar og aksjemarkedet falle 20 prosent. Og ved full krig kan oljeprisen stige til godt over 100 dollar fatet, kanskje 150 dollar fatet, og aksjemarkedet falle 30–40 prosent eller mer.

For markedet tar også feil i at oljesjokk er mindre alvorlig nå enn på 1970-tallet, mener Roubini.

– Selv med lavere energibruk vil store oljeprissjokk redusere samlet etterspørsel, sier han.

For det andre vil brukerne av olje i USA bli rammet selv om amerikanske produsenter vil tjene på det.

Sentralbankene vil ikke heve renten, men rommet for å senke renten vil være begrenset.

Ifølge JP Morgan vil stengning av Hormuz-stredet i seks måneder mer enn doble oljeprisen til 150 dollar fatet. Selv stengning i én måned vil heve prisen med 15 dollar, anslår JP Morgan

Optimistisk konsensus

– Konsensus på Wall Street og hos IMF er at global vekst øker fra 3 til 3,4 prosent. Sentralbankene senker renten, lange renter synker, og aksjemarkedene stiger. Finansielle forhold bedrer seg, sier Roubini.

Selv var han ikke like optimistisk i utgangspunktet.

– Mitt syn før likvidasjonen av Soleimani var en fortsatt nedbremsning, sier Roubini.

Makrotallene lå ikke an til å bli verre, men heller ikke til å bli bedre.

Den kalde krigen mellom USA og Kina, og frakobling mellom landene, kommer til å fortsette, til tross for fase 1-avtalen mellom landene, tror Roubini.

Ingen tror på en varm krig mellom USA og Kina, men sannsynligheten for en kald krig stiger, sier han, og viser til spenninger innen handel, teknologi og investeringer. Det er en konsekvens av Kinas utfordring av USA på verdensscenen

Brexit-problemene er fortsatt ikke over, og problemene i eurosonen går langt utover Brexit.

På toppen kommer en dysfunksjonell amerikansk politikk.

-Det kommer til å bli en veldig stygg valgkamp, og det kan påvirke finansmarkedene, sier Roubini, og viser til utsikter til påstander om valgfusk og til at spenningene kan slå ut i regelrett vold.

Kredittmarkedene er preget av typisk sensykliske trekk, med lavere utlånsstandarder og økt gjeldsgrad. Roubini vil ikke si at det er boble i amerikanske aksjer nå, men ser klare tendenser til skum («froth»).