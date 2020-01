Skagen-forvalter: – På sikt tror jeg aksjer vil gi en årlig avkastning på mellom 7 og 9 prosent

– Vi fortsetter å være forsiktig positive til aksjemarkedet. Hvordan det går på et års sikt er vanskelig å spå, men det er mye negativitet og det tror jeg gjør at markedet har mulighet for å gjøre det ganske bra, sier Skagen Global-forvalter Knut Gezelius i et videointervju med Finansavisen.

Han tror imidlertid at aksjemarkedet ikke vil gi like høy avkastning som i fjor. Gezelius sitt fond har de seneste 12 månedene gitt en avkastning på 33,57 prosent, noen prosentpoeng foran referanseindeksen.

– På sikt tror jeg aksjer vil gi en årlig avkastning på mellom 7 og 9 prosent, sier han.

Liker finans

Forvalteren er spesielt positiv til finanssektoren, og mener at sektoren fortsatt er påvirket av stigma fra finanskrisen.

– Det finnes et par interessante dynamikker som vi mener ikke gjenspeiles i aksjekursene. Det er mange selskaper i finanssektoren som egentlig burde ha ligget i en annen sektor og da tenker jeg blant annet på børsoperatører som Nasdaq og Ice. Det er teknologiselskaper med ganske bra utsikter og attraktiv prising, sier Gezelius.

Innenfor bank eier Skagen Global kun J.P Morgan, hvor 4,46 prosent av forvaltningskapitalen er plassert.

– Selskapet bruker veldig mye ressurser på teknologiutvikling og det mener vi ikke er priset inn, sier forvalteren.