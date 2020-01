FÅR NY FRIER: Konsernsjef Odd Arild Grefstad (nummer to f.v.) har vært lenge nok i Storebrand til å huske diskusjonene med DnB Nor, Sampo, Kaupthing og Gjensidige. Her er han i samtale med Joakim Gjersøe i Folketrygdfondet. Til høyre er konserndirektør Robin Kamark, investor Jan Chr. Opsahl og valgkomitéleder Per Otto Dyb. Foto: Eivind Yggeseth