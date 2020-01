Hudya henter 70 millioner til en prising på 401 millioner

– Vi har lagt inn en IPO-rabatt i forhold til kursen i Payr-transaksjonen før jul. Det er slikt som forventes i forbindelse med børsnotering, sier adm. direktør Børge Leknes til Finansavisen.

Hudya kjøpte i fjor den app-baserte betalingstjenesten Payr med oppgjør i aksjer basert på en samlet prising på 14,30 kroner pr. aksje.

Nå har de garantert en emisjon på 70 millioner kroner til kurs 13,75, slik at de går på Sverige-børsen Nasdaq First North til en prising på 401 millioner svenske kroner. Det skjer rundt 14. februar hvis alt går slik de planlegger.

– Større fokus i Sverige

Hudya er en plattform for forenklet kjøp av strøm, forsikring og telefoni. Hensikten er å være billige. Det forsøker de ved å være en «serviceprovider» på linje med Hello og Onecall på telefoni samt ha egen strømkonsesjon. Når det gjelder bank- og forsikringstjenester, driver selskapet som agent.

For Payr mistet sin konsesjon for betalingsformidling i forkant av fusjonen med Hudya.

– Vi har et tredjepartssamarbeid, og vi har en plan for betalingstjenester, men jeg vil ikke gå inn på hvordan. Det er mange måter å sette opp det på. Noen er mer lønnsomme enn andre, sier Leknes.

– Hvorfor velger dere svensk børs?

– Vi ser at denne typen selskaper har større fokus i Sverige gjennom Nasdaq First North enn vi kunne fått på andre markedsplasser som Oslo og København. Her følges fintech bedre, og det er også flere tilsvarende norske selskaper på vei mot børsen, sier han.

Gevinst: 70 millioner

Leknes startet Hudya sammen med Pål Lauvrak og Morten Kvam etter at trioen i forkant hadde forsøkt å slå seg opp gjennom Vardia Forsikring, nå Insr. Der møtte de imidlertid problemer, og startet like godt et annet prosjekt.

Selskapet har i dag sine største inntekter fra kredittsiden, der de har 18 bankpartnere, mens de innen forsikring kun har Frende Forsikring.

Den største veksten forventes likevel gjennom telefoni.

Gründerne har investert nær 30 millioner kroner i selskapet, men har aksjer for drøyt 100 millioner kroner, hvilket gir en gevinst på rundt 70 millioner foreløpig.

– Emisjonsprovenyet på 70 millioner skal brukes til videre vekst og scale-up av selskapet. I tillegg skal balansen styrkes, sier Leknes.