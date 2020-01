Slik gikk det med Gjensidige i 4. kvartal

Gjensidige Forsikring melder om et resultat etter skatt på 1.473,4 millioner kroner i fjerde kvartal 2019, mot 1.304,2 millioner kroner i samme periode året før.

Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat på 1.081 millioner kroner.

Resultat per aksje ble 2,95 kroner, mot 2,61 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 2,16 kroner per aksje.

Resultatet før skatt ble 1.728,6 millioner kroner, sammenlignet med 1.661,2 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 1.427 millioner kroner.

Premieinntektene fra skadeforsikring beløp seg til 6.313,8 millioner kroner, sammenlignet med 6.081,2 millioner kroner i fjerde kvartal 2018.

Totale driftsinntekter endte på 6.894,8 millioner kroner, mot 6.592,9 millioner kroner i samme periode året før.

For 2019 foreslår styret et utbytte på 6.125 millioner kroner, tilsvarende 12,25 kroner per aksje. Det består av 7,25 kroner basert på resultatet i 2019 og 5,00 kroner som representerer utdeling av overskuddskapital.

– Vi er svært fornøyd med å levere et sterkt resultat for fjerde kvartal og rekordhøyt resultat for året sett under ett. Vi er glad for at vi opprettholder vår ledende posisjon i Norge, og styrker virksomheten utenfor Norge, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i en kommentar.



– Fremover vil vi fortsette å satse på digital samhandling med kundene, forenkling og automatisering, for å sikre vår konkurransekraft, fortsetter han.

Her er rapporten og presentasjonen.