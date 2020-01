ROSER FORGJENGEREN: – På vegne av bransjen kan jeg si at Rikke E. Høvding har gjort en strålende jobb og at hun vil bli savnet. Hun har gjort det lett for meg å fortsette på et godt spor, sier påtroppende adm. direktør Ellen Amalie Vold i NVCA. Foto: Sigmund Sagberg Andersen