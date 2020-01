John Arne Riise innrømmer ukontrollert pengebruk

Tidligere fotballproff John Arne Riise (39) spiste ute 360 ganger på ett år. Samtidig brukte han nesten en halv million kroner bare på klær og sko, melder VG.

Riise var førstemann ut i den nye sesongen av TV3-programmet «I lomma på Silje». Programmet går ut på at forbrukerøkonom Silje Sandmæl ser nærmere på forbruket til norske kjendiser.

Overfor VG innrømmer Riise at møtet med Sandmæl har fått ham til å innse at pengebruken «kanskje ikke har vært nødvendig».

Han sier at han er klar over hva han bruker, men at det er småbeløpene som er problemet, da disse lett blir store. Og det er disse han ikke har kontroll på, vedgår han.

– Når summene blir lagt sammen ser det jo jævlig mye ut. Jeg trodde totalsummene skulle bli lavere, sier Riise til VG.

I programmet kommer det frem at den tidligere Liverpool-stjernen har brukt 25.000 kroner i måneden i snitt bare på gaver til sin kone, og at han skal ha spist på restaurant hele 360 ganger, for tilsammen 160.000 kroner. Han og konen Louise Angelica Riise (30) skal også ha brukt en halv million kroner på klær og sko på ett år.

Rekordår i 2018

2018 ble et rekordsterkt år finansielt for Riise og selskapet Alle Skal Med. Resultatet før skatt ble på 1,1 millioner kroner.

Omsetningen fra blant annet foredrag, TV-opptredener og boksalg ble på 2,8 millioner kroner.

Riise tok også ut 500.000 kroner i lønn.

Han har imidlertid hatt for å vane å levere regnskapet for sent. I mars 2018 fikk Alle Skal Med varsel om tvangsoppløsning, ettersom 2017-regnskapet ikke var levert. Noen måneder senere ble regnskapet dagbokført i Brønnøysund.

«Dette er ikke noe å legge skjul på, John Arne er fotballspiller - han har ikke spisskompetanse på regnskap», uttalte manager Erland Bakke i Motormouth til Finansavisen.

I 2017 tok Riise ut et utbytte på 1,2 millioner kroner.

I fjor sommer ble det kjent at John Arne og Louise Angelica Riise hadde kjøpt seg bolig på Nøtterøy utenfor Tønsberg.