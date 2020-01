HAR TRUA: Investor og styreleder Riulf Rustad i Noreco legger 4,4 millioner på bordet for å sikre seg opsjoner i oljeselskapet. Aksjekursen må stige over 40 prosent for at han skal tjene noe på opsjonene. – Det ligger naturligvis i dette at jeg mener selskapet er kraftig underpriset, sier han. Foto: NTB Scanpix