«Sprøtt høy» lønnsomhet i USA

– De store S&P-selskapenes resultatmargin på nesten 18 prosent i fjerde kvartal er voksent, kommenterer Storebrand-forvalteren Hans Thrane Nielsen.

– Siden tredje kvartal 2016 har deres samlede lønnsomhet vært sprøtt høy, bare avbrutt av et antall bøter og avskrivninger.

Thrane Nielsen mener sistnevnte, som kan utgjøre flere milliarder dollar, vitner om dårlig balansekvalitet og svake avskrivningsregler.

– Dette er et 25-årig problem som er blitt verre etter innføringen av IFRS-regnskapsreglene, tilføyer han.

IMPONERT: Storebrand-forvalteren Hans Thrane Nielsen. Foto: Eivind Yggeseth

Sterk omsetningsvekst

I alt steg de største S&P 500-selskapenes omsetning med 3 prosent fra fjerde kvartal 2018 til samme periode i fjor.

Den relativt beskjedne økningen skjuler imidlertid store forskjeller mellom de ulike sektorene.

For eksempel skjøt Alphabet, Microsoft, JP Morgan og Apples inntekter opp med 9–17 prosent, mens de store olje- og oljeserviceselskapene leverte langt lavere topplinjer enn for et år siden.

– Også på inntjeningssiden har de oljerelaterte konsernene plundret, mens blant andre IBM, Microsoft, Apple, Intel og Johnson & Johnson trekker opp, sier Storebrand-forvalteren.

– Apple står utrolig nok for 22 milliarder av de i alt 76 milliardene i overskudd som hittil er blitt rapportert.

Virus senker estimatene

Forøvrig ble inntjeningsestimatene som vanlig nedjusert i forkant av resultatfremleggelsene, påpeker Storebrand-forvalteren.

Det bidro til at hele 70 prosent av de store S&P-selskapene som hittil har lagt frem tall, slo forventningene.

Thrane Nielsen synes det er positivt at estimatene for 2020 ikke ble senket i januar. Han tror imidlertid at coronaviruset vil føre til nedjusteringer i den inneværende måneden.

– Enkelte selskaper vil bruke sykdomsutbruddet som unnskyldning når de leverer svake tall for første kvartal, hevder han.