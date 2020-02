Axactor skal hente penger

Inkassoselskapet Axactor har engasjert ABG Sundal Collier, DNB Markets og Nordea for å gjennomføre en rettet emisjon på opptil 30 millioner aksjer, som representerer 19,3 prosent av selskapets aksjekapital.

Nettoprovenyet fra den rettede emisjonen vil bli brukt til å finansiere vekstmuligheter og til generelle selskapsformål.

Selskapets største aksjonær, John Fredriksen gjennom Geveran Trading, har forpliktet seg til å tegne 40 prosent av de tilbudte aksjene.

Foreløpig er det ikke oppgitt emisjonskurs. Gitt at emisjonen blir gjennomført til onsdagens sluttkurs, vil emisjonen tilføre et proveny på 549 millioner kroner.

Det er likevel rimelig å anta at deltakerne i emisjonen vil bli tilbudt en liten rabatt.

Avviste bud

Nær sagt ut av det blå meldte Axactor tirsdag morgen at det avviser et bud på selskapet på 22 kroner pr. aksje. Det priset inkassoselskapet til drøyt 3,4 milliarder kroner, rundt 30 prosent over mandagens sluttkurs.

«Styret fikk en henvendelse i slutten av november og aktøren fikk deretter tilgang til vårt datarom. Jeg kan si at det er en velkjent PE-aktør, og ikke en industriell spiller», uttalte konsernsjef Endre Rangnes i Axactor til Finansavisen.